特企／年節準備必讀　少看這篇悔一年！親戚應對全攻略

農曆年即將到來，年年都要來一次的親戚應對過招總是讓人身心壓力來到最高點，雖然今年可以減少到各親戚家串門、直接面對問題的尷尬，但年節問候不可少，做好心理準備、保持神智清晰才不會回錯話更尷尬。益生菌權威蔡英傑教授提醒大家，由於不同的菌株機能會對應人體不同機能，維持體內益生菌平衡，適當攝取特定益生菌，如經實驗證實能幫助思緒清晰的PS23靈光益生菌，就能擁有清晰貫注力迎戰來自遠端長輩、親戚的問候。

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親戚問題大集錦 這樣回不NG

雖然今年多了不用直接與各路親戚面對面的好理由，但每年讓人爆走一次的問題就是那幾題：學業／工作、感情／家庭、收入，三大類纏人精選問題之不NG回話攻略趕快背起來！

學業／工作類

親戚問出口的：「接下來的考試準備得怎麼樣啊？」「考上了什麼學校／科系？未來發展如何？」「目前做什麼工作？一切如常嗎？」

親戚實際想知道的：最近過得如何？大家的生活都沒問題嗎？

不NG回話術：

順應時勢法：所有的準備都得因應社會環境的轉變滾動式調整，正在努力中，請幫我加油！

互相關心法：關鍵時期大家都很辛苦呀！希望趕快回到正常的生活模式，大家都能好好生活。

感情／家庭類

親戚問出口的：「有沒有交到男／女朋友阿？」「準備什麼時候結婚？」「婚後什麼時候要生小孩？」

親戚實際想知道的：大家感情生活都順利嗎？有沒有需要介紹對象呢？

不NG回話術：

安於現況法：我目前還把重心放在學業／工作上，很滿意現在的生活狀態喔！

多多益善法：雖然現在盡量不要社交比較好，但如果您有不錯的對象，還是可以交個朋友呀。

收入類

親戚問出口的：「今年你們公司狀況如何？收入還好嗎？」「今年有沒有拿到年終獎金呢？」

親戚實際想知道的：大環境下別的行業狀況怎麼樣？台灣的環境真的一切如常嗎？有沒有賺得比我們家多呀？

不NG回話術：

共體時艱法：今年整個大環境都很辛苦呀，那您那邊如何呢？

偷偷炫耀法：還可以啦，跟之前差不多。

許多長輩想關心晚輩，或是親戚間想互相關心，卻可能因生活環境、家庭經驗、價值觀不相同等而問出令人尷尬或反感的問題。設想對方「真正關心的事」就是漂亮回應的關鍵。如果真的不想回覆問題，用其他關心長輩身體健康之類的問題回應，或者推薦長輩適當的保養品都能漂亮回擊。

年假前事情多到爆炸 活力不夠怎麼辦？

讓益生菌幫助體內大掃除

農曆年前大爆忙，思緒渾沌身體又提不起勁，這些應對背不起來怎麼辦？超前佈署來不及，現在開始也可以！桌上多準備一些思緒提升、助消化的小點心，一方面不會餓到頭昏眼花，一方面也能讓體內的益生菌一起吃個飽。蔡英傑教授團隊研發的「PS23好益思益生菌」也因有別於傳統益生菌的順暢保健功能，是可夠幫助思緒、靈活反應的機能型益生菌，不僅是目前市場上獨特的菌株，也獲得「台灣乳酸菌協會109年度創新產品獎」。就算事務忙碌讓你三餐不定時，早晚補充益生菌、讓消化道益生菌能一起努力成長，就能維持消化道健康！

適當補充體內所需的益生菌，思緒靈活、年節過招更EASY！