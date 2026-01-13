紐約洋基隊球迷期待已久的補強大計恐面臨幻滅。根據《Yanks Go Yard》最新消息，底特律老虎隊王牌左投塔里克·史庫柏（Tarik Skubal）不論是在交易市場還是未來的自由球員市場，其門檻都已高到令洋基總管布萊恩·凱許曼（Brian Cashman）望而卻步的程度。
交易史庫柏代價驚人 恐怕要付出半支球隊
長期以來，史庫柏一直被視為洋基隊理想的先發輪值目標。然而，資深記者 Jon Heyman 指出，洋基隊在與老虎隊「詢價」後得到的印象極其悲觀。老虎隊棒球事務總裁哈里斯（Scott Harris）並不打算輕易放人，若要完成交易，代價恐怕是「半支球隊」。這種堪稱史上最昂貴的報價，顯然不在洋基隊願意涉足的範圍內。
波拉斯提交要求 薪資翻三倍
即便放棄交易改等明年底的自由球員市場，洋基隊的勝算同樣渺茫。史庫柏目前進入生涯最後一年薪資仲裁，其經紀人史考特·波拉斯（Scott Boras）已正式提交3200萬美元的薪資要求，比起2025年的1015萬美元翻了超過三倍。
波拉斯顯然試圖將仲裁過程當作自由球員市場來操作，以此在明年全聯盟競價前進一步推高史庫柏的身價。這種激進的談判風格，對於近年來不願過度擴張預算的洋基隊而言，無疑是一大挑戰。
洋基補強策略轉向 隊媒看衰
隊媒《Yanks Go Yard》評論指出，雖然洋基曾在胡安·索托（Juan Soto）的爭奪戰中開出7.6億美元，但外界多認為那只是為了維持形象，最終仍難敵Steve Cohen帶領的大都會隊。隨著洋基隊目前背負的高額合約壓力，加上球團傾向於在符合預期條件下才追逐大牌球員的作風，粉絲可能得做好心理準備。
在距離史庫柏正式成為自由球員還有10個月之際，波拉斯已經在為史上最激進的投手爭奪戰鋪路。若洋基隊在這個沉寂的休賽季沒有更積極的動作，屆時面對史庫柏的歷史級合約要求，恐怕仍會選擇保持沉默。
消息來源：Yanks Go Yard
我是廣告 請繼續往下閱讀
長期以來，史庫柏一直被視為洋基隊理想的先發輪值目標。然而，資深記者 Jon Heyman 指出，洋基隊在與老虎隊「詢價」後得到的印象極其悲觀。老虎隊棒球事務總裁哈里斯（Scott Harris）並不打算輕易放人，若要完成交易，代價恐怕是「半支球隊」。這種堪稱史上最昂貴的報價，顯然不在洋基隊願意涉足的範圍內。
波拉斯提交要求 薪資翻三倍
即便放棄交易改等明年底的自由球員市場，洋基隊的勝算同樣渺茫。史庫柏目前進入生涯最後一年薪資仲裁，其經紀人史考特·波拉斯（Scott Boras）已正式提交3200萬美元的薪資要求，比起2025年的1015萬美元翻了超過三倍。
波拉斯顯然試圖將仲裁過程當作自由球員市場來操作，以此在明年全聯盟競價前進一步推高史庫柏的身價。這種激進的談判風格，對於近年來不願過度擴張預算的洋基隊而言，無疑是一大挑戰。
隊媒《Yanks Go Yard》評論指出，雖然洋基曾在胡安·索托（Juan Soto）的爭奪戰中開出7.6億美元，但外界多認為那只是為了維持形象，最終仍難敵Steve Cohen帶領的大都會隊。隨著洋基隊目前背負的高額合約壓力，加上球團傾向於在符合預期條件下才追逐大牌球員的作風，粉絲可能得做好心理準備。
在距離史庫柏正式成為自由球員還有10個月之際，波拉斯已經在為史上最激進的投手爭奪戰鋪路。若洋基隊在這個沉寂的休賽季沒有更積極的動作，屆時面對史庫柏的歷史級合約要求，恐怕仍會選擇保持沉默。