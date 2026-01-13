我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁軒安（右）和蕭淑慎結婚8年，婚姻狀態一直是話題。（圖／梁軒安臉書）

蕭淑慎和小15歲老公梁軒安結婚8年，近來她登上薔薔的Podcast節目《薔栗膠》，分享自己的婚姻觀，還驚爆同意老公花錢去外面解決，早就不想讓他碰，立刻引來話題。蕭淑慎在節目中分享，男人偷吃這件事對她而言不是大事，薔薔好奇問，「你們是開放式關係嗎？」蕭淑慎否認，「我跟他結婚我也沒跟人家開放式啊，我還是保守，選擇結婚就是要尊重婚姻。」假如老公在外面跟別的女生有親密互動，蕭淑慎頂多希望他睡遠一點，不要抱她，「我也不想給他碰，我們真正會感情不好，不是男女有問題，是我們三觀不合，想法差距、摩擦太大，會影響我們的感情。」蕭淑慎更驚吐，若老公有生理需求，花錢去解決就算了，但也警告他，「千萬不要被拍到，不然很丟臉。」48歲蕭淑慎2017年嫁給小15歲圈外人梁軒安，2024年7月，梁軒安被一名曾女指控騙財騙色，蕭淑慎也回應，表示梁軒安在外的所有行為，都與她無關，不明白為什麼夫妻一定要共同承擔，認為冤有頭債有主，而梁軒安也贊成老婆的作法，「我不會質疑她的做法或想法，唯一能做的就是照顧她、支持她。」