中央氣象署預報員劉沛滕指出，今明兩天（1月13日至1月14日）大陸冷氣團增強，中部以北低溫下探12度、近山區10度，周四（1月15日）冷氣團減弱但日夜溫差大；周末則會迎接新一波冷空氣，且水氣較多，將導致北部、東半部出現降雨。
今天天氣：大陸冷氣團、輻射冷卻影響 早晚仍有10度低溫
1月13日今天天氣，氣象署指出，大陸冷氣團南下、輻射冷卻效應，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；北部、東半部高溫19至22度，中南部高溫23至25度，清晨低溫在北部、宜蘭12、13度，新北至新竹局部近山區有10度左右或以下低溫，其它地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至2度。
天氣方面，各地大多為多雲到晴，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區及宜蘭地區亦有零星短暫雨，但下半天起北方乾空氣南下，環境水氣逐漸減少。
⚠️低溫特報
📍影響時間：13日上午
📌黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣、金門縣
今天空氣品質
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、宜蘭、澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，大陸冷氣團南下及影響，環境風場為西北風至東北風，西北風至東北風於午後可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：大陸冷氣團減弱 北部、宜蘭略微回溫
1月14日明天的天氣，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨，請留意清晨較低的溫度。中部以北及宜蘭10至15度，南部、花東14至18度，北部、宜蘭20至24度，中南部25至28度。
一周天氣：周六前氣溫回升 周日迎接新冷氣團
氣象署說明，周四、周五、周六大陸冷氣團會減弱，早晚低溫回升，不過輻射冷卻還是明顯，中部以北只有13度，近山區、山谷清晨低溫再降1至2度，南部、花東低溫16度，白天高溫在北部、東半部20至24度，中南部高溫則可達26至28度，日夜溫差非常大。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇提醒，周日下午會迎接新一波冷空氣南下，強度較強，且持續時間較久，可能從一路影響到下周末（1月24日至1月25日），屆時氣溫又會再往下跌，回到北台灣整天寒冷、中南部早晚偏冷的環境。
資料來源：中央氣象署、環境部
我是廣告 請繼續往下閱讀
1月13日今天天氣，氣象署指出，大陸冷氣團南下、輻射冷卻效應，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；北部、東半部高溫19至22度，中南部高溫23至25度，清晨低溫在北部、宜蘭12、13度，新北至新竹局部近山區有10度左右或以下低溫，其它地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至2度。
⚠️低溫特報
📍影響時間：13日上午
📌黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣、金門縣
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、宜蘭、澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，大陸冷氣團南下及影響，環境風場為西北風至東北風，西北風至東北風於午後可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：大陸冷氣團減弱 北部、宜蘭略微回溫
1月14日明天的天氣，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨，請留意清晨較低的溫度。中部以北及宜蘭10至15度，南部、花東14至18度，北部、宜蘭20至24度，中南部25至28度。
氣象署說明，周四、周五、周六大陸冷氣團會減弱，早晚低溫回升，不過輻射冷卻還是明顯，中部以北只有13度，近山區、山谷清晨低溫再降1至2度，南部、花東低溫16度，白天高溫在北部、東半部20至24度，中南部高溫則可達26至28度，日夜溫差非常大。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇提醒，周日下午會迎接新一波冷空氣南下，強度較強，且持續時間較久，可能從一路影響到下周末（1月24日至1月25日），屆時氣溫又會再往下跌，回到北台灣整天寒冷、中南部早晚偏冷的環境。