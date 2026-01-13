日系經典運動鞋與潮流品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）近日在Threads被爆料，一名越南籍移工到台北101內的鬼塚虎專櫃參觀鞋款時，遭店員以不友善態度對待並冷回「那很貴」，後續詢問尺寸亦未獲應有協助，引發網友熱議及外界關注，《NOWNEWS》也透過本文介紹鬼塚虎的品牌由來、爆紅鞋款和與亞瑟士（ASICS）的差別。
鬼塚虎歷史可追溯至1949年，創辦人鬼塚喜八郎於戰後在日本兵庫縣神戶市創立品牌，當時日本社會百廢待舉，他希望透過運動的力量，幫助年輕世代重建身心與未來，品牌名稱結合創辦人姓氏「鬼塚」與象徵力量、速度與勇氣的「虎」，希望展現出強烈的生命力與進取精神，也奠定品牌從一開始就以「運動本位」為核心的發展方向。
創立初期，鬼塚虎專注於專業運動鞋研發，從籃球鞋、跑鞋到田徑鞋，皆以運動員實際需求為出發點，不斷改良鞋底結構與包覆性。1950至1960年代，鬼塚虎逐漸獲得日本運動界肯定，並成功打入國際市場。1964年東京奧運期間，鬼塚虎鞋款被多國選手穿上賽場，讓品牌能見度大幅提升，也成為日本運動品牌走向世界的重要代表。
1977年，鬼塚虎與運動服生產商GTO、針織衣料商ELENK合併，改名為「asics」，並成立今日廣為人知的ASICS集團，品牌精神延續「健全的精神寓於健全的身體」。此後，Onitsuka Tiger 被保留下來，轉型為ASICS旗下主打復古風格與生活時尚的品牌線。經典的「Tiger Stripes」交叉條紋設計，成為品牌最具辨識度的視覺符號，也讓鬼塚虎在眾多運動品牌中保有獨特辨識度。
近年來，鬼塚虎成功從運動場域走進街頭與時尚圈，鞋款如Mexico 66、Serrano等，以簡約線條、復古輪廓與舒適機能深受年輕族群與設計師喜愛。品牌在保留運動基因的同時，融入日系美學與都會風格，建立「復古運動潮流」的鮮明定位。
