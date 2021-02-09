泡麵怎煮才內行？網曝「高級吃法」超入味 加1物更銷魂
編輯中心/綜合報導
2021-02-09 14:05:15
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。不過，近日一名女網友在臉書社團《爆怨公社》提到，自己很喜歡吃爛麵，認為泡麵就是要煮到有點半透明才好吃，這樣的吃法卻被同事嫌棄，貼文曝光立刻讓全場兩派人馬戰翻，許多內行網友更分享加「1味」更銷魂。
原PO表示「我就是一個喜歡吃爛麵的人，泡麵我就喜歡煮到有點半透明才好吃」，不過某日煮完泡麵準備享用時，同事看到卻吐槽「你連泡麵都不會煮唷？這樣哪能吃？好噁心」，她聽完立刻翻白眼直呼「拜託，小姐我國中就能煮出四菜一湯了啦！我就是喜歡吃爛麵，我連火鍋高麗菜都要煮到透明才吃啦！」貼文一出，立刻引發一票網友共鳴，激動回應「我也愛爛麵，不夠軟不好吃」、「我也喜歡吃爛麵，然後湯不喝」、「我喜歡軟軟的入味！吸汁！」「傻傻的，這樣麵才入味啊」；更有內行透露「還要加爛爛的高麗菜才好吃」、「＋1我也喜歡軟菜軟麵」、「爛麵爛菜＋1，泡麵就是要吸飽湯才好吃」、「加爛高麗菜更銷魂」、「我也愛爛麵＋透明高麗菜」。不過，也有網友表示「要看什麼麵，但是我比較喜歡硬的」、「硬的比較好吃」、「爛爛的都夾不起來」。（編輯：賴詠璿）