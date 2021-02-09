大蒜如何保存？韓國媳婦曝「超神5撇步」：2個月沒問題

許多婆媽對於某些特定食材如何保存完好，感到相當苦惱，尤其像是蔥、大蒜等這類食物，一不小心就很容易會放到發霉壞掉，對此，嫁到韓國的台灣人妻《台灣妞韓國媳》也不藏私地分享「5撇步」保存方法，文章一出，也讓網友們紛紛驚呼「太實用了」！
《台灣妞韓國媳》今（9）日在臉書粉專發文，表示因為韓國人吃非常多大蒜，「是季節的時候，還會有大蒜車來賣，而且價格真的很懸殊」，不過她也提到自己以前用過各種保存方式都沒有用，大蒜還是一直發霉陣亡，尤其剝光的大蒜放進冰箱的話，「烤肉包吃味道超可怕」。
台灣妞也表示，她後來查了保存方法，發現蠻有用的，「第一，先將買回來的、完整的大蒜先一片一片剝開，將外面有土的部分都丟掉，剝開的時候，已經爛掉的地方也可以挑掉；第二，剝的過程，已經露出的就先用掉；第三，風乾一天；第四，將大蒜放進有鋪廚房紙巾的保鮮盒；第五，放入冰箱冷藏室」，不過台灣妞也提到，「我前幾天推薦的書裡說這樣放冰箱可以放三個月，我一次只買一小把，沒有放到三個月這麼久過，但放冰箱保存到兩個月沒有問題唷！有需要的人可以試試看」。台灣妞也提到，若蒜泥做好以後，可以放進夾鏈袋，接著再用筷子大概劃出間隔，再放進冰庫，之後取用就很方便。另外她也提醒，在第四「將大蒜放進有鋪廚房紙巾的保鮮盒」這一個步驟時，因為她自己是選用透明玻璃罐，並且會蓋上蓋子，但有網友推薦她使用「不透明的罐子」，效果會更佳，因此她也向《NOWnews今日新聞》記者表示，「民眾可以使用不透明的瓶子，因為這樣更有幫助」。貼文一出，引起熱議，「這種收納法真的很實用」、「我竟然正在苦惱一袋的蒜頭，看到這篇文好想落淚」、「收起來」、「太感謝了，正愁大蒜先生一直發霉感到困擾，台灣大蒜前一陣子又很貴，一大袋沒用幾顆就發霉丟掉超可惜，桑Q」、「讚，佷適合」、「學到小撇步！讚喔」、「太實用了」。（編輯：郭佩蓉）