大蒜如何保存？韓國媳婦曝「超神5撇步」：2個月沒問題

許多婆媽對於某些特定食材如何保存完好，感到相當苦惱，尤其像是蔥、大蒜等這類食物，一不小心就很容易會放到發霉壞掉，對此，嫁到韓國的台灣人妻《台灣妞韓國媳》也不藏私地分享「5撇步」保存方法，文章一出，也讓網友們紛紛驚呼「太實用了」！

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《台灣妞韓國媳》今（9）日在臉書粉專發文，表示因為韓國人吃非常多大蒜，「是季節的時候，還會有大蒜車來賣，而且價格真的很懸殊」，不過她也提到自己以前用過各種保存方式都沒有用，大蒜還是一直發霉陣亡，尤其剝光的大蒜放進冰箱的話，「烤肉包吃味道超可怕」。

台灣妞也表示，她後來查了保存方法，發現蠻有用的，「第一，先將買回來的、完整的大蒜先一片一片剝開，將外面有土的部分都丟掉，剝開的時候，已經爛掉的地方也可以挑掉；第二，剝的過程，已經露出的就先用掉；第三，風乾一天；第四，將大蒜放進有鋪廚房紙巾的保鮮盒；第五，放入冰箱冷藏室」，不過台灣妞也提到，「我前幾天推薦的書裡說這樣放冰箱可以放三個月，我一次只買一小把，沒有放到三個月這麼久過，但放冰箱保存到兩個月沒有問題唷！有需要的人可以試試看」。

▲《台灣妞韓國媳》不藏私地分享「5撇步」保存大蒜的方法。（圖／《台灣妞韓國媳》授權提供）

▲《台灣妞韓國媳》不藏私地分享「5撇步」保存大蒜的方法。（圖／《台灣妞韓國媳》授權提供）

▲《台灣妞韓國媳》不藏私地分享「5撇步」保存大蒜的方法。（左圖，《台灣妞韓國媳》授權提供／右圖，翻攝自《台灣妞韓國媳》臉書粉專）