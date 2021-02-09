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「草莓蚵仔麵線＋草莓臭豆腐」創意入菜　眾驚：根本邪教

編輯中心/綜合報導

2021-02-09 18:40:26

▲網友分享草莓蚵仔麵線、草莓臭豆腐創意料理，讓許多人大驚失色。（圖／翻攝自《蚵仔麵線神教》臉書社團）
▲網友分享草莓蚵仔麵線、草莓臭豆腐創意料理，讓許多人大驚失色。（圖／翻攝自《蚵仔麵線神教》臉書社團）
冬天正值草莓季，酸甜可口的草莓擄獲了不少大小朋友的味蕾，不僅搶著上超市購買，更有許多民眾前往觀光草莓園採草莓，享受田園樂的同時一飽口福，可謂一舉兩得。但有網友分享用草莓入菜的創意料理，包括草莓蚵仔麵線、草莓臭豆腐，衝擊畫面引發熱議，更有網友崩潰直呼「邪魔外道啊！」
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有位網友在臉書社團《蚵仔麵線神教》發文，分享了數張中壢某間居酒屋研發的草莓創意料理照片，原PO笑稱「有草莓臭豆腐，怎麼會少了草莓麵線呢？忘了說還有草莓雞排」。而從照片中可以看見，蚵仔麵線裡面放了數顆碩大飽滿的鮮紅草莓，配上滿滿翠綠香菜，甜鹹口味相融合，讓人好奇會是怎樣滋味。而另款草莓臭豆腐也很特別，草莓和臭豆腐的組合已經相當別出心裁了，再加上淋好淋滿的煉乳，實在是視覺和味覺的雙重衝擊。
▲網友分享草莓創意料理，草莓炸雞排也是其中一款。（圖／翻攝自《蚵仔麵線神教》臉書社團）
▲網友分享草莓創意料理，草莓炸雞排也是其中一款。（圖／翻攝自《蚵仔麵線神教》臉書社團）
看傻的網友紛紛在底下留言回覆說，「金架毋湯」、「我不行」、「邪魔外道啊這個」、「賭輸了要吃，我懂，大家都年輕過」、「好恐怖」、「走火入魔」、「不敢領敎啊」、「離婚吧！別勉強在一起啊」、「我到底看了什麼」、「拳頭硬了」。
但也有網友認為，「草莓季吃起來」、「改天來去試試」、「我同事看了表示很想吃看看」、「好有創意」。（編輯：倪浩軒）
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