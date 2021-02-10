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「火鍋加米血」湯頭就變很黏糊？內行曝1撇步：超級有效

編輯中心/綜合報導

2021-02-10 20:09:48

火鍋控看過來 海撈食堂「大碗擱滿墘」乎你呷免驚
▲有網友表示，每次加米血下去煮湯頭都會變糊，讓她感到很困擾。（示意圖／金武鳳攝，2020.7.27）
火鍋深受台人喜愛，無論是小火鍋、吃到飽火鍋、日式鍋物或超市火鍋，都有一群忠實粉絲擁護。近日，就有網友提到，每次加米血下去煮湯頭都會變糊，讓她感到相當困擾，因此上網求助「到底要怎麼煮才不會糊？」貼文也引起網友討論。
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原PO在《PTT》表示，自己在家煮火鍋都會習慣放米血，不過每次煮下去湯頭都會變得黏黏糊糊的，但在外面的小火鍋裡放米血就不會這樣，這讓她忍不住想問「是要先用什麼步驟處理米血呢？先煮過還是蒸過？或者單純不要煮太久？」
▲內行的網友分享訣竅，只要先炸過就不會糊。（示意圖／取自pixabay
▲內行的網友分享訣竅，只要先炸過就不會糊。（示意圖／取自pixabay ）
許多網友也紛紛回應，「可能是因為煮太久吧」、「外面小火鍋好像都是中途才下料，家裡煮有一開始就下的」、「米血種類有影響吧」、「煮太久了，這東西容易放到忘記然後就黏底了」、「看牌子吧，其實我比較喜歡吃可以煮到軟爛的」、「米血的種類比較有關吧，有的會爛、有的軟還保有形狀」。
另外，也有內行的網友分享獨門撇步，主要原因應該是含水率，所以要先炸過才不會變糊，下水煮脫水也是可以的，蒸熟或水煮可能會適得其反，而且炸過後也會定型，「我媽教我先炸過就不會糊，試過真的有效喔」、「先炸過真的滿有效的」。（編輯：許智超）
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