花椰菜菜心怎煮才讚？內行曝「私藏料理法」：好吃又耐放

花椰菜是許多人家裡常見的蔬菜之一，無論是清炒或水煮都很好吃，深受不少人喜愛。不過，許多人不喜歡花椰菜「菜心」的口感，因此都會將其切除，還有人不想浪費但又不知該如何料理，究竟「菜心」的部分該怎麼煮才好吃呢？近日有網友就在PTT提問，釣出內行分享「私藏料理法」，大讚「好吃又不易壞」。

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原PO在PTT「cookclub」板中表示，自己最近買了大量花椰菜，菜心也不會浪費，「平常都切小丁炒一炒，灑鹽、胡椒當配菜，或是用糖加白醋醃漬，當開胃小菜，又或是煮湯丟下去當湯料」，他並請益大家「不知道還能怎麼料理呢？或是搭配什麼調味料一起料理更好吃呢？」

▲有網友請益大家「花椰菜菜心怎麼煮才好吃？」釣出內行分享「私藏料理法」，大讚「好吃又耐放」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起討論，大家紛紛留言「切片或是切丁一起加到馬鈴薯烘蛋裡」、「我都直接丟掉...好罪惡」、「我都切一切一起炒而已啊」、「切細絲清炒」、「菜心好吃，去皮後中間嫩，煮湯好」、「菜心簡單煮排骨湯就很好吃了！」「打碎當花椰菜米，拿來炒飯，超好吃又低熱量」、「菜心我都去皮當大黃瓜用」、「跟洋蔥一起打碎加鮮奶油、高湯、鹽、胡椒做蔬菜濃湯」、「燙一燙加水果打蔬果汁，菜味不重很棒」、「醃菜心，超好吃」。

此外，也引來老饕分享獨家神煮法，直指「我喜歡切片然後用鹽抓一下，稍稍脫水以後將水份擠掉，然後想簡單的話就醬油+一點白糖，做成類似脆瓜的鹹甜口味，或是用蒜泥、白醋、糖、一點鹽、幾粒味精、香油做成涼拌菜，這種做完可以放冰箱放幾天，不會那麼快壞掉。」（編輯：許苡晴）