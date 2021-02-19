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癌細胞轉移脊椎痛　「真光刀」除腫瘤恢復步行

記者林重鎣/台中報導

2021-02-19 14:37:00

癌細胞轉移脊椎痛　「真光刀」除腫瘤恢復步行
▲癌細胞轉移至脊椎並嚴重壓迫薦神經叢，透過「真光刀」進行放射線治療(圖／醫院提供2021.2.19)
台中60歲周先生下背痛持續好幾個月，起初以為姿勢不良引起肌肉痠痛，不料疼痛延伸到左下肢，甚至出現無力及麻木感，最後痛到「躺床送醫院」，檢查發現是攝護腺癌合併骨轉移，癌細胞已轉移至脊椎並嚴重壓迫薦神經叢，所幸透過「真光刀」進行放射線治療後，周先生症狀大幅改善，且能自行行走。
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亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主治醫師吳偉榤表示，周先生經急診收住院後，經一系列檢查並切片，確診為攝護腺癌，隨即安排為期兩週的緊急放射線治療，所幸神經尚未受損嚴重，並恢復大部分神經功能。
吳偉榤指出，惡性腫瘤若出現轉移，最常見的是肺轉移、肝轉移及骨轉移，而最容易發生骨轉移的癌症則是乳癌及攝護腺癌，其次為肺癌、甲狀腺癌、腎癌、肝癌、頭頸癌等，轉移位置則以脊椎、骨盆最為常見，一旦腫瘤壓迫到脊髓或薦神經叢，就會出現背痛、上下肢無力、肢體麻木疼痛，甚至半身癱瘓或大小便失禁等症狀。
吳偉榤建議，這些臨床上的急症，必須盡快進行手術減壓或放射線治療，以免造成神經永久受損，若採取放射線治療，除了能減輕骨轉移造成疼痛，並可預防病理性骨折，約80%骨轉移病患經放射線治療後，症狀可獲明顯改善，以該患者為例，經安排直線加速器「真光刀」進行放射治療，搭配弧形調控影像導航技術，有效縮短治療時間、集中劑量分佈及精準影像對位，不僅降低副作用，也提高腫瘤治療效果。
吳偉榤提醒，癌症骨轉移雖是晚期，但並不代表從此放棄治療，若是轉移病灶少，醫學上稱為「寡轉移」，隨著醫療技術發展，此類病患若積極治療，仍有機會獲得良好控制、病情長期穩定，萬一轉移數目較多，目前也有越來越多藥物及放射治療技術能夠抑制腫瘤生長、減緩疼痛，兼顧並改善病患的生活品質，呼籲患者千萬不要輕言放棄。
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