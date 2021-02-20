房市／買房現金要準備多少？專家：至少3成
財經中心/綜合報導
2021-02-20 16:00:00
買房除需準備一筆現金作為頭期款，但還有契稅、印花稅、代書費等費用需支付。若再考量近期銀行貸款條件可能不若去年這麼寬鬆，房市專家建議，買方準備的現金，最好占成交價格3至4成，支付頭期款與各項費用會較有餘裕。
房屋買賣過程中，買方要支付的費用除了房價之外，還包含什麼？信義房屋官網上匯整，諸如契稅、印花稅、地政登記規費（土地及建物登記謄本費）、代書費、銀行貸款查詢費、房屋住宅險及地震險保費等，都是買方需負擔。大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡進一步說明，較大筆的費用應是契稅與印花稅。通常契約分為「私契」與「公契」，前者是指實際買房的成交價格與契約，後者則是依房屋評定現值所計算，將「公契」的契價乘以6%就是應課徵的契稅，印花稅則按建物契價與公告土地現值乘以0.1%。郎美囡表示，買方若想確定契稅、印花稅的多寡，由代書協助計算會是最簡單方式，而代書收費則看各縣市區域而略有不同，可能介於1至2萬間，但一般來說若多加一項設定，如房屋要登記在2個所有權人名下，就會再多加價。此外，申辦貸款時，銀行也可能要求申貸人加保壽險、火險、地震險等，這就需看保額，或壽險申辦人的年齡與性別等，價格有所不同。買方需支付的費用林林總總，到底要準備多少現金較保險？郎美囡試算，所謂貸款成數並不是以成交價格來算，而是以銀行的價估值為基準；通常鑑估值落在成交價9成至95成，換言之，即便拿到8成的貸款成數，其實也僅相當於成交價格的72成，因此，買方頭期款至少要3成較佳。還要注意的是，去年底央行祭出信用管制措施，今年房貸的條件可能不若去年優惠，郎美囡提醒，平均能貸款7成就可算是不錯的條件，因此買方準備的現金最好占成交價格3至4成會最為保險，以購買總價1000萬的房子來說，就是最多可準備到400萬。