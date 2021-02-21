北部2間房當嫁妝！他見3條件卻秒放生　超狂女友身份曝光

日前《NOWnews今日新聞》曾報導，一名男網友因為女友家境優渥，準岳父母也開了3項條件，讓他感到「是一種自尊與信任上的凌遲」，而協議內容曝光後也引發熱議；不過在今（21）日，該名男網友也再度更新內容，並曝光自己與女友的身份，直呼「沒有她我也可以過得很好」。
該名男網友月初在臉書社團《爆怨公社》發文，表示女友是家中獨生女，家境優渥，從國立大學畢業後，目前是名在學術單位上班的公務員。他也表示自己和女友論及婚嫁，女方雖表明「不要聘禮」，但卻開了3項條件，讓他覺得自尊被凌遲。原來女方父母早已經替她準備好台北、桃園的房子，並且還有動產AAPL（蘋果）股票2萬股、RDSA（殼牌公司）股票2萬股，都是女方父親在女友出生後，以她之名開戶購買的。另外，女方也提出讓原PO相當糾結的「3條件」，「第一，婚後第一個孩子抽籤決定，若抽得母性，男方不得有議，第二個孩子可隨父性，若立場調換第二個孩子須隨母性；第二，逢年過節各回各家，各找各媽；第三，婚後不與父母同住，女方家可出頭款購屋，貸款由男方支付」。
原PO當時不知道該不該簽下這項協議，雖然很愛女友，並尊重對方父母，也知道條件不苛刻，但他認為「這是給她父母的一種安心，在法律上多了一重保障，但對我不也是一種自尊與信任上的凌遲嗎」，當時貼文一出，也立刻引起網友熱議。
事隔半個月，他今（21）日也更新了現況，他表示女友的母親是獨生女，而父親是么兒，且女友父親的兄長皆無子嗣，所以女友無庸置疑是兩個家族的「唯一繼承人」。而女友最近也向他透露，自己20歲時就自己去凍卵了，不過父母並不知曉此事。他接著表示，女友畢業於清大，目前還在就讀核子工程科學研究所，若未來有機會且有空的話，會去MIT攻讀博士學位。而原PO則提到自己是畢業於台大資研所，目前在美商公司擔任小小主管，年薪也有破百萬，原生家庭則是小康，不像女方媽媽是將門之後，爸爸是地主之後。也因為雙方條件都相當不錯，讓他決定「這協議，我不簽，因為沒有我，她也可以過得很好；沒有她，我也可以過得很好」。（編輯：郭佩蓉）