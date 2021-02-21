北部2間房當嫁妝！他見3條件卻秒放生　超狂女友身份曝光

日前《NOWnews今日新聞》曾報導，一名男網友因為女友家境優渥，準岳父母也開了3項條件，讓他感到「是一種自尊與信任上的凌遲」，而協議內容曝光後也引發熱議；不過在今（21）日，該名男網友也再度更新內容，並曝光自己與女友的身份，直呼「沒有她我也可以過得很好」。

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該名男網友月初在臉書社團《爆怨公社》發文，表示女友是家中獨生女，家境優渥，從國立大學畢業後，目前是名在學術單位上班的公務員。他也表示自己和女友論及婚嫁，女方雖表明「不要聘禮」，但卻開了3項條件，讓他覺得自尊被凌遲。

▲一名男網友不知道該不該簽女方所提出的「婚前3條件」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

原PO當時不知道該不該簽下這項協議，雖然很愛女友，並尊重對方父母，也知道條件不苛刻，但他認為「這是給她父母的一種安心，在法律上多了一重保障，但對我不也是一種自尊與信任上的凌遲嗎」，當時貼文一出，也立刻引起網友熱議。

事隔半個月，他今（21）日也更新了現況，他表示女友的母親是獨生女，而父親是么兒，且女友父親的兄長皆無子嗣，所以女友無庸置疑是兩個家族的「唯一繼承人」。而女友最近也向他透露，自己20歲時就自己去凍卵了，不過父母並不知曉此事。