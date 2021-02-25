1,280萬元起，McLaren Artura劃時代超跑正式在台上市！品牌之巔Speedtail首度公開亮相！

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以品牌獨到造車理念及承自頂級賽事科技，McLaren Automotive 每一車款推出皆為產業掀起一股科技革新風潮。集結近半世紀賽事與道路車款技術精髓，McLaren 傾注全力打造的首款非限量高性能油電超跑 Artura 矚目而生，完美接續 McLaren P1 及 Speedtail 寫下的撼動地位。在品牌標誌性設計風格之底蘊大膽創新，以多項專屬領先科技將 Hybrid 車型達到 McLaren 一貫的極致輕量化訴求，展現強勢性能數據及更優異的動態表現，創造無可比擬的人車互動性。Artura 象徵著 McLaren 造車工藝的全面進化，宣告品牌全新超跑篇章正式啟動。
面對性能跑車永遠須對抗的輕量化難題，McLaren 以最新的油電超跑車款和領先業界的碳纖維技術，繳出超乎想像的完美回應。專為油電混合動力系統開發，Artura 首度採用於 McLaren 碳纖維複合材料科技中心 (McLaren Composites Technology Centre, MCTC) ，歷經四年時間研發打造的全新輕量化碳纖維單體底盤結構 (McLaren Carbon Lightweight Architecture, MCLA)，搭配減輕10% 重量的High Performance Hybrid高性能混合動力系統，達成最低車重 1,395kg，整體車重的驚人成果，甚至傲視同級距純燃油引擎車型。全新MCLA結構包含車載電池安裝空間及精簡25% 乙太網路線組設計、提供更高傳輸速率的電能科技結構，結合OTA雲端更新功能，完美體現 McLaren底盤設計的全方位躍進，兼具高強度與輕量化成果，淬鍊賽事領先科技達成獨步業界的輕量化與動力技術優勢。
迎向全新世代，McLaren Artura配置全新油電複合動力系統，以一具 2,993cc 3.0升 V6 雙渦輪 McLaren M630 引擎，搭配軸向電磁馬達及 7.4kWh 車載電池，可輸出強勁的 680PS 綜效馬力及 720Nm 最大扭力，帶來 0-100km/h加速3.0秒、0-200km/h 僅須 8.3 秒的強勢性能表現，極速可達 330km/h。 專為Artura 開發的M630 V6引擎相較既有V8引擎削除多達50kg 重量，賽車取向的120 度夾角使渦輪增壓器得以被安置在V型汽缸之間，大幅降低車身重心並節省空間，緊湊設計縮短進排氣路徑以獲得最佳效率。運用Formula 1常見的3D列印技術，M630引擎以頂級賽事的精準設定每個細節，不僅在散熱效能上精進，更強化曲軸設計，將轉速極限提升至 8,500rpm，最大化性能表現及駕馭樂趣。配置首次搭載於McLaren車系的全新雙離合器SSG八速變速系統，結合電動馬達倒退檔位，成功縮短40mm變速系統長度，減少體積也完美契合極致輕量化訴求。
業界領先的軸向電磁電動馬達輸出的 95PS 馬力以及隨傳隨到的 225Nm 扭力，為 Artura 帶來McLaren 非Hybrid車款中最快速與敏銳油門反應。相較於經典混合動力車款 McLaren P1 ，Artura 所採用的馬達科技提升高達33％效率。配備於Artura的插電式混合動力系統 (PHEV) ，以標準 EVSE 充電組進行充電時，僅需 2.5 小時即可充至 80% 電量，也可根據所選行駛模式自燃油動力系統進行回充。在既有的Comfort、Sport、Track 動力模式之外，McLaren Artura專屬的E-mode純電模式更可行駛30 km，大幅提升車輛駕乘感受，滿足零排放與優雅的都會日常駕馭。
轉植McLaren多項全新開發專利科技，Artura 動態表現再躍進，完美兼顧道路使用及賽道操駕樂趣。搭載 McLaren 全新開發的輕量化電子差速器及後輪懸吊結構，獨立控制後輪扭力輸出，搭配較寬胎寬及較短的車身軸距，以及一體式後擾流鈑件及車尾分流器所提供的下壓力，有效減少轉向不足反應，將車身穩定及循跡性更進階優化。
此外，Artura 採用的 Pirelli P Zero輪胎 特別導入 Pirelli Cyber Tyre® 創新科技，輪胎置入傳感晶片與車身穩定控制系統整合，即時匯整與傳送行車數據資訊，隨時展現輪胎最佳性能表現。
McLaren 著名的液壓電子輔助轉向系統，也將精準的轉向手感完整延續至McLaren Artura，專屬車型調校帶來更精準的路感反饋。搭配主動式懸吊控制系統，賦予Artura獨特操駕個性。標配McLaren最新Longtail車系的碳纖維陶瓷煞車及輕量化鋁合金卡鉗，搭配全新後軸懸吊設計，展現強勁制動性能表現，也提供高度車輛穩定性。 McLaren Artura保留過去經典且表現優異的雙A臂前軸懸吊系統，配合全新MCLA輕量化碳纖維底盤結構、不同的軸距與車輛幾何及動力設定，開發了融合雙A臂與多連桿系統優勢的全新後軸懸吊系統。保留上半部A臂結構，下半部將一般常見的A臂拆為兩部分，成為多連桿結構的組件。藉由重新設計的懸吊幾何與運動方式，不但可減輕每輪2.4kg的簧下重量、強化過彎表現，在激烈加減速的狀況下增加車輛穩定性。
Artura 內外設計全面進化，以McLaren 獨到設計語彙結合縝密計算空氣力學效益，大幅減少鈑件拼接，保留接近一體成型的極簡車身線條，形塑未來科技感外型。短軸距與低車身重心、以品牌標誌意象勾勒的車側進氣口，在更進化的空氣力學表現與散熱效率之外，宣示不羈運動個性。
以人因工程設計為出發點，將駕駛模式切換鈕整合至儀表板兩側，無須移開視線便可即時調整動力與操控模式，結合McLaren著名的方向盤設計，打造全神貫注的行車感受。此外，Artura更搭載全新開發的MIS II資訊娛樂系統及高解析度螢幕，不僅可高度適配智慧型手機連接及鏡像輸出，導航系統、賽道遙測系統 (McLaren Track Telemetry) 和動態甩尾控制系統 (Variable Drift Control) 全面再升級，打造無與倫比的人車互動樂趣。全新主動式駕駛輔助系統 (ADAS) ，包含智慧型定速巡航暨全速域跟車系統 (iACC)、車道偏離警示、自動遠光燈切換以及路牌辨識系統，將McLaren Artura與日常生活風格完美結合。
McLaren Artura上市後，將在GT之外，開創全新入門超跑級距，具備滿檔先進科技，衝擊超跑市場，而McLaren Taiwan也自即日起開放接單，基本車價1,280萬起。首批訂購贈送科技主動套件及便利安心套件，預計2021年第四季開始交車。
除此之外，在Artura發表會中，全球限量106輛、台灣僅兩輛的Speedtail也驚喜現身，為McLaren 向McLaren F1致敬的作品，同樣採三人座〈駕駛座於中央〉設計，所擁有的1070PS最大馬力，為McLaren有史以來最強悍的，實測極速可達403km/h，當初報價達175萬英鎊〈台灣售價約1.5億〉；為迎接McLaren邁向全新油電世代，總代理永三汽車將特別於2 月 27 日至 3 月 2 日，於內湖的臺北展示中心，舉辦特展，將展出P1、Speedtail 與 Artura 三款油電超跑，將讓台灣車迷與消費者可以近距離欣賞McLaren的極致造車工藝。 迎接品牌最新油電車型的到來，永三汽車還將在 2 月 27 日至 3 月 2 日，於位在內湖的臺北展示中心，同場展出 P1、Speedtail 與 Artura 三款油電超跑，為熱愛 McLaren 的國內車迷與消費者們、提供同時親眼目睹三款油電超跑的機會。