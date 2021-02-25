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滷肉飯加「意外配料」！她傻眼：是死罪　在地老饕揭真相

編輯中心/綜合報導

2021-02-25 11:03:58

▲滷肉飯。（示意圖／取自pixabay）
▲有位女網友點了滷肉飯上桌後，發現多了一「意外配料」，讓她直呼無法接受。（示意圖／取自pixabay）
台灣小吃眾多，其中，「滷肉飯」是最常見的銅板美食，深受不少國人喜愛。不過就有位女網友透露，自己在一家常吃的熟店第一次嘗試點滷肉飯，結果上桌後發現飯中多了一「意外配料」，讓她當場傻眼直呼無法接受，更笑稱「是死罪」。文章一出引發熱議，許多老饕紛紛指出「這是南部吃法！」
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該位女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，直呼滷肉飯（肉燥飯）上桌時傻眼了，「為什麼點肉燥飯卻來了肉鬆肉燥飯？」原PO崩潰疑惑不能單單純純的只有肉燥＋飯嗎？更在文末標註趣味關鍵字「肉燥飯加肉鬆就是死罪」、「這樣吃肉鬆我會噎到」。
▲上桌的滷肉飯加了肉鬆，讓網友直呼無法接受。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）
▲上桌的滷肉飯加了肉鬆，讓網友直呼無法接受。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）
不過卻有老饕指出加肉鬆是「南部吃法」，認為這樣吃其實很美味，「一看就知道南部特色」、「二種享受一次滿足」、「加罵收好啊」、「下港的好滋味。內行的才會這樣吃」、「灑上胡椒粉攪拌之後吃，超棒噠」、「南部的吃法。還有一片醃漬過的黃蘿蔔」、「我超愛加肉鬆，反而不愛上面的肥肉」、「加肉鬆很好吃啊，再來一顆半熟蛋更讚」、「拌一拌，好好吃」、「南部的就是要肉鬆啦，南部人嗨起來」。
另也有不少網友認同原PO，「就像打拋豬加番茄就是死罪」、「不是只有米糕才會加肉鬆嗎」、「是邪教嗎」、「很討厭吃這種的，還有米糕給我加肉鬆我也討厭，根本不對味」、「加了肉鬆，害我都要先把肉鬆挖掉」。（編輯：倪浩軒）
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