【試駕】商務 家庭旅遊，Volkswagen T6.1 Multivan Highline 4Motion一車搞定

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小改Volkswagen T6.1 Multivan與其它成員一樣於外觀方面進行精緻化改革，導入新元素的橫柵式水箱護罩與全新設計保險桿搭配棕黑雙色車身，營造出更勝以往的豪華沉穩感受，另外於前葉子板處也增添Multivan銘牌。
相較於外觀車室的表現相對更為重要，畢竟Multivan是訴求商務用途車型，雙電動滑門讓成員能夠輕鬆進出，雖然4,904mm車長為短軸設定，但車內仍規畫第二排獨立雙座與第三排三座配置，並提供寬敞既舒適乘坐環境，然而這還只是Multivan標準型態，強調商務除擁有寬大空間，機能變化才是Multivan最大特色。首先第二排座椅不僅能前後滑移，且還能180度旋轉，如此一來便能和第三排乘員面對面聊天，而原本充當第二排的扶手也能升起展開變成具備杯架與置物空間的小圓桌，如此一來不論飲食、商務辦公或是家庭出遊觀看平板玩遊戲等都相當適合。另外第三排除也能前後移動外，還能進一步躺平充當床鋪，如此多變豐富機能，所以才說Multivan除商務用途也適合作為家庭用車。
除了豐富機能與寬大空間，T6.1 Multivan車室主要進化為硬體科技升級，除換上新世代多功能方向盤，Highline以上車型則配置10.25吋數位儀表，全車系更標配最新9.2吋中控螢幕及支援Apple CarPlay/Android Auto。 於駕駛部分也導入IQ.Drive智能駕駛輔助系統，其中試駕的Highline 4Motion車型就配備全速域ACC、車道維持、前車碰撞預警、盲點警示、後方橫向車流警示煞車、自動停車輔助等系統，使其不論商務辦公或出遊都能透過Level 2半自動駕駛達到輕鬆效果。
動力方面T6.1 Multivan搭載2.0升柴油引擎，199hp最大馬力與45.9kgm扭力峰值，在2,509公斤車重與沒滿載情況下，有著相當輕快順暢的加速反應，即便滿載相信還是能夠輕鬆應對。T6.1 Multivan Highline 4Motion也配置DCC動態懸吊控制系統，不僅能依模式或喜好調整回饋反應，搭配四輪驅動與側風穩定系統給予後座乘員擁有舒適安定的乘坐感受。
與以往相比T6.1 Multivan在外觀造型變得更為精緻成熟，內裝多媒體影音配備與智慧駕駛輔助科技也相當齊全，後座機能豐富多變又有寬敞的空間，整體雖然仍給人商務印象，但只要體驗過就會發現其實更適用於多名成員的家庭用車。