NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

【試駕】商務 家庭旅遊，Volkswagen T6.1 Multivan Highline 4Motion一車搞定

Carture 車勢文化

2021-02-26 01:25:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
在此之前我們已體驗過Volkswagen T6.1 Caravelle199 L與入門的150 L車型，如今又再一次試駕，不過這次車型換成Multivan，而在試駕過程中除了體驗Multivan豐富的商務機能，也發現Multivan其實也很適合家庭用車。
我是廣告 請繼續往下閱讀
小改Volkswagen T6.1 Multivan與其它成員一樣於外觀方面進行精緻化改革，導入新元素的橫柵式水箱護罩與全新設計保險桿搭配棕黑雙色車身，營造出更勝以往的豪華沉穩感受，另外於前葉子板處也增添Multivan銘牌。
Volkswagen T6.1 Multivan在水箱護罩與頭燈修改後變得更精緻成熟。
Volkswagen T6.1 Multivan在水箱護罩與頭燈修改後變得更精緻成熟。
前葉子板處配有Multivan銘牌。
前葉子板處配有Multivan銘牌。
尾燈加入導光條設計。
尾燈加入導光條設計。
相較於外觀車室的表現相對更為重要，畢竟Multivan是訴求商務用途車型，雙電動滑門讓成員能夠輕鬆進出，雖然4,904mm車長為短軸設定，但車內仍規畫第二排獨立雙座與第三排三座配置，並提供寬敞既舒適乘坐環境，然而這還只是Multivan標準型態，強調商務除擁有寬大空間，機能變化才是Multivan最大特色。首先第二排座椅不僅能前後滑移，且還能180度旋轉，如此一來便能和第三排乘員面對面聊天，而原本充當第二排的扶手也能升起展開變成具備杯架與置物空間的小圓桌，如此一來不論飲食、商務辦公或是家庭出遊觀看平板玩遊戲等都相當適合。另外第三排除也能前後移動外，還能進一步躺平充當床鋪，如此多變豐富機能，所以才說Multivan除商務用途也適合作為家庭用車。
第二排採獨立雙座配置，具有前後滑移功能。
第二排採獨立雙座配置，具有前後滑移功能。
第二排座椅能180度旋轉，跟第三排人員面對面聊天。
第二排座椅能180度旋轉，跟第三排人員面對面聊天。
原本用於第二排的扶手升起變成小圓桌。
原本用於第二排的扶手升起變成小圓桌。
第三排也有前後移動設計，除基本倒放甚至還能打平變床鋪。
第三排也有前後移動設計，除基本倒放甚至還能打平變床鋪。
除了豐富機能與寬大空間，T6.1 Multivan車室主要進化為硬體科技升級，除換上新世代多功能方向盤，Highline以上車型則配置10.25吋數位儀表，全車系更標配最新9.2吋中控螢幕及支援Apple CarPlay/Android Auto。
於駕駛部分也導入IQ.Drive智能駕駛輔助系統，其中試駕的Highline 4Motion車型就配備全速域ACC、車道維持、前車碰撞預警、盲點警示、後方橫向車流警示煞車、自動停車輔助等系統，使其不論商務辦公或出遊都能透過Level 2半自動駕駛達到輕鬆效果。
方向盤換上新樣式，飾板採用木紋營造成熟氛圍，儀表平台置物變成開放式空間。
方向盤換上新樣式，飾板採用木紋營造成熟氛圍，儀表平台置物變成開放式空間。
中控換成最新9.2吋觸控螢幕，支援Apple CarPlay/Android Auto。
中控換成最新9.2吋觸控螢幕，支援Apple CarPlay/Android Auto。
Highline以上車型則配置10.25吋數位儀表。
Highline以上車型則配置10.25吋數位儀表。
T6.1 Multivan提供Level 2半自動駕駛功能。
T6.1 Multivan提供Level 2半自動駕駛功能。
駕駛T6.1 Multivan倒車攝影是相當實用配備。
駕駛T6.1 Multivan倒車攝影是相當實用配備。
前座排檔旁與第三排皆附有Type C充電孔。
前座排檔旁與第三排皆附有Type C充電孔。
動力方面T6.1 Multivan搭載2.0升柴油引擎，199hp最大馬力與45.9kgm扭力峰值，在2,509公斤車重與沒滿載情況下，有著相當輕快順暢的加速反應，即便滿載相信還是能夠輕鬆應對。T6.1 Multivan Highline 4Motion也配置DCC動態懸吊控制系統，不僅能依模式或喜好調整回饋反應，搭配四輪驅動與側風穩定系統給予後座乘員擁有舒適安定的乘坐感受。
在車重2.5噸與未滿載情況下，T6.1 Multivan有著相當輕快飽滿加速感受。
在車重2.5噸與未滿載情況下，T6.1 Multivan有著相當輕快飽滿加速感受。
2.0升柴油引擎具有199hp/45.9kgm輸出。
2.0升柴油引擎具有199hp/45.9kgm輸出。
DCC動態懸吊控制系統能依喜好與路況進行調整。
DCC動態懸吊控制系統能依喜好與路況進行調整。
DCC與側風穩定系統讓T6.1 Multivan有著穩定的動態表現。
DCC與側風穩定系統讓T6.1 Multivan有著穩定的動態表現。
與以往相比T6.1 Multivan在外觀造型變得更為精緻成熟，內裝多媒體影音配備與智慧駕駛輔助科技也相當齊全，後座機能豐富多變又有寬敞的空間，整體雖然仍給人商務印象，但只要體驗過就會發現其實更適用於多名成員的家庭用車。

NOW民調中心

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

繼續作答
那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

小豬正式復出時間曝光！您還會支持他嗎？

會，支持
不會，不支持
28.53%71.47%
2021-02-24-2021-03-02

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
3.99%96.01%
2021-02-19-2021-02-25
即時
推薦閱讀