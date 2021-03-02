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麻婆豆腐怎做才好吃？老饕曝「2撇步」：完整不碎沒腥味

編輯中心/綜合報導

2021-03-02 15:28:45

▲麻婆豆腐要怎麼做才會好吃呢？搜狐號《小楊聊美食》就分享了做「麻婆豆腐」的秘訣，若直接下鍋就大錯特錯了，多加上「這2步驟」，讓豆腐不僅不破碎，還沒有豆腥味。（示意圖／取自unsplash）
▲麻婆豆腐要怎麼做才會好吃呢？搜狐號《小楊聊美食》就分享了做「麻婆豆腐」的秘訣，若直接下鍋就大錯特錯了，多加上「這2步驟」，讓豆腐不僅不破碎，還沒有豆腥味。（示意圖／取自unsplash）

麻婆豆腐是不少老饕到餐館必點的一道菜，不僅色香味俱全，拿來配飯也是相當對味，不過麻婆豆腐要怎麼做才會好吃呢？就有老饕分享了做「麻婆豆腐」的秘訣，若直接下鍋就大錯特錯了，多加上「這2步驟」，讓豆腐不僅不破碎，還沒有豆腥味。

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根據搜狐號《小楊聊美食》中提到，第一步，將買回來的豆腐清洗一下，接著將豆腐切成小立方體的形狀備用；第二步，鍋裡面加入適量的清水，等到鍋裡面的水燒開之後將豆腐塊放到水裡面煮一分鐘左右，撈出來過一下涼水之後備用，小提示，這樣將豆腐塊煮一下，能去掉豆腐裡面的豆腥味，讓料理更好吃。

▲搜狐號《小楊聊美食》分享了做「麻婆豆腐」的秘訣，若直接下鍋就大錯特錯了，多加上「這2步驟」，讓豆腐不僅不破碎，還沒有豆腥味。（圖／翻攝自搜狐號《小楊聊美食》）
▲搜狐號《小楊聊美食》分享了做「麻婆豆腐」的秘訣，若直接下鍋就大錯特錯了，多加上「這2步驟」，讓豆腐不僅不破碎，還沒有豆腥味。（圖／翻攝自搜狐號《小楊聊美食》）
第三步，準備一小塊豬肉，洗淨之後切成肉餡，再將大蒜去皮之後切蒜末，豆瓣醬也切細一點備用。接著再準備半碗涼白開水，向涼白開水裡面加入兩勺澱粉，調成水澱粉備用；第四步，起鍋，在鍋子裡面加入食用油，等到油熱了之後將剁好的肉餡放入鍋裡面，翻炒到肉餡變色；第五步，繼續向鍋裡面加入適量的豆瓣醬，翻炒出香味後加入兩勺辣椒醬，再將之前切好的蒜末倒入鍋裡面，繼續翻炒出香味後，加入半碗的涼白開水。
▲搜狐號《小楊聊美食》分享了做「麻婆豆腐」的秘訣，若直接下鍋就大錯特錯了，多加上「這2步驟」，讓豆腐不僅不破碎，還沒有豆腥味。（圖／翻攝自搜狐號《小楊聊美食》）
▲搜狐號《小楊聊美食》分享了做「麻婆豆腐」的秘訣，若直接下鍋就大錯特錯了，多加上「這2步驟」，讓豆腐不僅不破碎，還沒有豆腥味。（圖／翻攝自搜狐號《小楊聊美食》）
第六步，將之前準備好的豆腐塊放入鍋裡面，煮到鍋裡面的湯汁沸騰之後加入半勺花椒和半勺生抽，攪拌均勻到最後繼續煮到鍋裡面的湯快要燒乾了之後，把之前準備好的水澱粉稍微攪拌一下後把一半倒入鍋裡面。最後，再繼續煮一分鐘，將剩餘的水澱粉也倒入到鍋裡面，翻炒均勻之後就可以加入適量的雞精了，繼續翻炒均勻之後出鍋，一盤美味的麻婆豆腐就做好了。

以上就是麻婆豆腐的做法，不過《小楊聊美食》也提醒，因為很多人做這道菜時，會覺得豆腐不僅易碎，還不鮮嫩，其實只要注意「2步驟」，就是「在做麻婆豆腐前，先把豆腐煮一下，不僅豆腐不易被炒碎，豆腥味也較少」和「在做麻婆豆腐時盡量不要翻炒，在加入調味料以後，將調味料的汁燉到豆腐入味，這樣豆腐也較不易碎裂」。（編輯：郭佩蓉）

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