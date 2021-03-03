雞屁股到底能不能吃？內行人抖「2大關鍵」：去掉就可以

不少人到燒烤店或是炸物店，都會習慣點個幾串「雞屁股」來吃，不過有些人認為雞屁股很髒，吃了對身體不好，所以相當排斥；但也有許多人難以抵擋雞屁股的魅力，那麼雞屁股到底能不能吃呢？就有內行人抖出「2大關鍵」，表示其實雞屁股只要去掉「尾脂腺」和「腔上囊」這兩個腺體，其實還是能吃的。

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根據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，雞肉口感鮮嫩美味，營養豐富，深受大眾喜愛，而且還能做成各種美食，像是清蒸、水煮、油炸、燜燉、滷味等，無論哪種烹調方式，味道都很好吃。但是雞身上有一個很特別的地方，那就是雞屁股，很多人對它是又愛又恨的。

▲雞屁股是不少人到燒烤店和炸物店必點的美食之一。（圖／翻攝自搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》）

事實上，雞屁股又叫雞臀尖，也叫七里香，就是特指雞屁股上面的那塊三角形肉塊。在很多地方，都說「雞屁股賽砒霜」，千萬不能吃；也有的地方說「寧舍金山不捨雞尖」，認為雞屁股是難得的美味，非常好吃。而之所以說雞屁股不能吃，主要是因為雞屁股上有2個腺體組織，一個是「尾脂腺」，另一個則是「腔上囊」，它們是雞身上重要的淋巴組織，裡面還有大量的細菌和危害物質，有很多即使高溫也不能殺滅，所以說不能吃，因為真的對健康不好。