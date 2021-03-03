衝火場救寒假作業！陸消防員「太暖心」：保護小孩童年

消防員進入火災現場得冒著一定風險，扛著救命任務在身的「打火弟兄」也被不少人認為是現實生活裡的超級英雄。近日在中國河南省就發生一起火警，而消防員到了現場將火勢撲滅後發現，桌上還有本小朋友的「寒假作業」便順手帶出現場，還提醒隊友們要好好「保護」這份作業。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據陸媒

《觀察者網》

報導，河南省漯河市日前發生一起火災，當地消防接獲通知後迅速到了現場將火勢撲滅，而在觀察殘留下來的環境後，發現屋內有本封面寫著寒假作業的習作簿毫髮無傷的放在桌上，翻了翻更發現小朋友早就寫好了。眾人也非常貼心的替小朋友從火場救出他的功課，還提醒身邊的隊員們要好好保護。

▲火場中發現小孩的寒假作業。（圖／翻攝自《觀察者網》微博）

該名消防員接受媒體採訪時表示，「我小時候上學總心想著，要是作業被燒掉的話有多好，現在輪到自己去拯救作業的時候，我會義不容辭地去幫助小朋友，把他這個夢想給破滅掉」，語畢還難掩笑意的跑出鏡頭外，最後更強調「孩子的童年不能沒有寒假作業！」

▲消防員幽默表示要「好好守護童年」。（圖／翻攝自《觀察者網》微博）

報導曝光後，許多中國網友也被消防員一本正經的樣子逗樂，紛紛湧入留言「小孩子開心的淚流滿面了」、「如果真被燒了，恐怕要再寫一次了」、「這操作太暖心了」、「估計沒寫的話就讓它一起燒吧」、「別變成自己討厭的大人了啊！」、「救火跟救作業同等重要」。（報導：楊智傑）