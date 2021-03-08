房市／買預售屋自保術 格局圖要留存
財經中心/綜合報導
2021-03-08 08:30:00
預售屋從賞屋、簽約、交屋，各階段分別要注意什麼，以確保權益？專家舉例，銷售中心與實際建築基地位置未必相同，簽約前需到基地旁檢視實際狀況；又如問清楚各階段付款成數，以便檢視自身還款能力；另外，不只應比對建商契約與官方定型化契約，並將銷售人員承諾的內容白紙黑字寫明，還要將廣告文宣、格局圖等資料留存，都是未來維護自身權益的關鍵。
由於春節前後是許多人參觀預售屋案場的高峰，內政部日前也發布新聞稿提醒9大事項，包括應確認建案取得建照、不須支付定金就能審閱契約書、停車位尺寸及車道等合計面積要載明、土地及建物登記總面積若有誤差，不足部分建商應找補、各管線費用由建商負擔、交屋保留款為房地總價5%、建商若延遲交屋應負擔萬分之5的日息、交屋前建商應完成瑕疵修繕義務、保固期限自交屋日起算，結構保固15年，建材及設備保固1年。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售屋銷售中心通常會有樣品屋，但考量視覺通透性，部分樣品屋不裝房間的門，或櫥櫃沒有門、深度比較淺等，買方參觀時覺得空間沒問題，恐實際入住時才發現空間感不同，因此尺寸問題需特別注意。而為避免交屋後有落差，建議賞屋時所拿到的廣告文宣、格局圖等資料，都應保存，建商承諾配備的建材等，也都要寫明廠牌。曾敬德也建議，買方不妨到建築基地附近繞一繞，檢視工地乾淨程度、施工品質，作為是否下訂的參考依據之一；實際簽約時，也要確定付款期程。此外，大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡還表示，賞屋階段，買方要注意「接待中心位置未必等於建築基地位置」，可能接待中心位於較市區，因此必須親自到基地旁繞一繞，同時確定方圓1公里內有無嫌惡設施，以及周邊建築樓高等。郎美囡也提醒，買方在契約審閱期內「千萬不要懶」，應比對建商的契約與內政部官方定型化契約內容，若建商承諾會採用某項建材或設備，也需在契約內白紙黑字寫明，且用字不可以模糊，如「使用同等級產品」等；此外，最好也選擇採用履約保證專戶的建案。最後要把關的則是驗屋階段，建議最好委託驗屋公司。