特企／Global Mall春季檔期生活儀式感　平常日子講究過

時序進入春季，象徵一年的開始，去年因新冠肺炎疫情席捲而來的劇變，尤其3、4月正是嚴峻的時刻，這一年來改變了許多消費習慣與意識，也讓許多民眾停下腳步用心看待自己的生活。迎接「疫後元年」，Global Mall春季檔期以好好過生活為主軸，即日起至3月31日展開「生活的儀式感」，祭出不同生活提案，無論是一個人用咖啡開啟上班模式、享受豐盛晚餐，或是全家人安排小旅行、營造與另一半的小約會，甚至依照不同季節為居家空間更換佈置，從保養香氛、居家佈置小物、親子露營、按摩器材到清爽餐點、粉嫩甜點等優惠7折起，搭配「刷GMpay點數4倍送」，每週一至週日分別享餐飲美食、服飾配件及綁定Global Mall聯名卡消費享點數大回饋，同時還有櫻花來店禮、系列療癒手作活動，包括砂畫瓶、羊毛氈、瑜珈講座等，為生活添加不同儀式感，讓平常生活過得講究起來。

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生活中的儀式感無處不在，只是受到忙碌生活而忽視，依據Global Mall於各店粉絲團所做的「生活儀式感」調查，從網路回收的808份問卷顯示，89%的消費者認為生活中需要有儀式感，但實際有體現儀式感卻僅有78%，其中又以31~40歲女性最為重視儀式感，尤其特別注重在個人下班後，及全家親子的儀式感時光。

一個人也能愛自己 一杯咖啡、豐盛晚餐 工作日也能體現儀式感

一個人也能在忙碌的日常中好好過生活，依據Global Mall調查結果，超過八成問卷受訪者會以每日一杯醇厚咖啡或是豐盛早餐，開啟一天上班模式；而下班後多數受訪者選擇好好享受一頓晚餐、追劇、按摩或是固定運動，放鬆身心靈。

為提供消費者從平日生活體現儀式感，Global Mall推咖啡配件、餐飲美食、香氛按摩商品優惠7折起，一個小配件或是一點改變，就能為每日的工作及生活帶來些儀式感。一早就讓豐盛早餐展開上班模式，桃園A8的Isaac Toast & Coffee 「培根薯餅起司吐司+鮮奶茶」原價160元，優惠價145元，或是板橋車站推路易莎咖啡「貝果佐甜醬+50元飲品」原價95元，優惠價90元；喜歡手沖咖啡，屏東市JUST HOME「Toffy Drip Coffee Maker」原價2,690元，優惠價2,180元，在家也能享悠閒，再配上高顏值咖啡杯，新北中和HOLA Petite「金邊石紋陶瓷馬克杯」原價399元，優惠價239元，讓自己忙碌時也能享片刻悠閒時光，鎮定思緒。

後疫情讓許多人對日常飲食更為講究，尤其春季想吃得健康清爽，板橋車站好滴咖啡推出「酪梨雞肉三明治套餐」推薦價390元；新左營車站21 PLUS「鮮蔬手撕雞餐」原價180元，優惠價145元，清爽又均衡；或是一個人在家也能準備豐盛晚餐，南港車站生活工場「多功能電子便當盒」原價1,980元，優惠價1,580元，煮飯、蒸菜、水煮蛋一機多用途。下班後追劇必備零食，Global Mall新北中和推咖樂迪咖啡農場「零食組合」水蜜桃雞尾酒、仙貝、松露巧克力等，原價854元，iMall會員價811元；睡前享寧靜時光，水氧機或香氛搭配按摩椅或小物，都能讓自己心靈放鬆，享受一夜好眠。新北中和L'ERBOLARIO「家居時光-草本擴香瓶」原價2,480元，優惠價1,500元，板橋車站Rainbow 3C「口袋型筋膜槍」原價2,580元，優惠價1,980元。

情人儀式感 維持幸福感熱度 享用浪漫晚餐、在家也能展現小驚喜

情人或夫妻之間想讓愛情保鮮，儀式感能為彼此生活製造些驚喜，例如一起散步、享用浪漫晚餐，或是紀念日安排慶祝儀式等，甚至還能每月安排一天小約會、看場電影，重溫情侶時的甜蜜回憶。疫情造成無法出國旅行，就以舌尖品嚐異國風味，重溫過往共同旅行的甜蜜回憶，Global Mall新北中和推Bellini Pasta Pasta「雙人經典套餐」推薦價1,080元；南港車站好饈鉄板燒「龍蝦雙人套餐」原價1,800元，優惠價1,299元。或者也可兩人共享甜點，引春季甜蜜入口，板橋車站亞尼克「櫻櫻梅黛子生乳捲」推薦價450元，或是成真咖啡「紅豆抹茶舒芙蕾」推薦價230元。

即使在家，也能營造儀式感，板橋車站推愛手創「妝品級大豆蠟燭」原價680元，優惠價650元，配上咖樂迪咖啡農場「義大利Perlion Pesca雞尾酒」推薦價349元，為生活增添浪漫氣息。

三招創造親子專屬儀式感 每天的溫暖、每年的固定儀式、假日出遊享露營野餐

焦頭爛額的忙碌生活中，從每天、每週到每年固定營造家庭儀式感，能將成長回憶化為幸福動力，像是每天出門的擁抱、睡前的談心，每年固定拍攝全家福或是過節慶的習俗儀式，還有假日固定家庭活動，在公園野餐、享受踏青露營，或是全家出遊的小旅行，都能為家人關係創造歸屬感。

春天是野餐露營的好季節，Global Mall林口A9推早點名露營生活館「KZM印花休閒摺疊椅」原價980元，優惠價890元；板橋車站生活工場推系列野餐商品優惠7折起，再帶著粉嫩甜點來場野餐派對，一O八抹茶茶廊「綜合大判燒六入」原價272元，優惠價260元；或是也能到親子樂園享互動樂趣，新北中和建築樂園推購票享現折優惠，原價649元，優惠價399元起；林口A9追風奇幻島則推每週一出示環球會員憑證，即可享兒童票入場優惠價99元，原價為499元，各店還推各種手作體驗活動，包括魚菜共生、多肉植栽、回收木創造、科學小實驗等，為親子創造美好回憶。

此外，Global Mall板橋車站、新左營車站更分別推出櫻花來店禮，讓居家空間也能增添換季儀式感， iMall會員3月15日至31日在板橋車站全館當日累計消費滿2,000元送限量「櫻花透明直傘」；新左營車站則是單筆消費滿888元即贈「櫻花杯墊」乙組。