常溜去吃雞塊！她竟遭男友提分手 網見「原因」秒喊活該
編輯中心/綜合報導
2021-03-09 23:16:03
男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。近日，國外有名女子分享自己的悲傷經歷，她因為「太常到速食店點雞塊餐」，而遭男友怒提分手，貼文一出，也引起網友的熱烈討論。
根據《每日星報》報導，原PO在國外《Reddit討論區》表示，自己剛結束了一段快3年的感情，因為前男友是一名素食主義者，交往期間也希望她能配合「吃素」，畢竟深愛對方，所以原PO都乖乖配合，只要兩人在一起吃飯，餐桌上就不會出現任何肉類料理。不過一段時間後，原PO卻越來越想吃肉，特別是速食店的雞塊，「因為我實在太想念它的味道，最後終於忍不住，就趁男友不在家時偷溜出門，自己到速食店點了一份雞塊」，她透露，從那天開始，自己每周都會找藉口出門，到速食店滿足自己的慾望。原PO指出，由於她離開家的次數太多，再加上她一個人出門，還拒絕讓男友同行，幾個月後，男友竟開始變得疑神疑鬼，「說我背叛、欺騙他，瞞著他做壞事，即使我向他坦白，我其實是去速食店吃雞塊，他仍然堅信我是故意找個爛藉口，來掩蓋在和其他男生偷情的事實」。男友最後也向原PO提出分手，這讓她忍不住說，「到底我該怎麼證明自己沒有劈腿？我不知道該如何是好，從沒想過自己的戀情會因為這麼愚蠢的一件事而結束」。許多網友看完都認為，原PO應該早點向男友坦承，「誠實是成功交往的關鍵，至少你上了一課，說謊只會導致痛苦的下場」、「真的是活該，這就是說謊的下場」、「這實在太荒唐了，你當初想吃雞塊就應該和他直說，這又不是什麼大事好隱瞞的」、「在他眼裡，你獨自溜出家門的反應是真的太不自然了，解釋不清的」。（編輯：許智超）