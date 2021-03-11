Land Rover Defender賣太好，將推出更長的八人座Defender 130
Carture 車勢文化
2021-03-11 14:25:20
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Land Rover於2019年推出新世代Defender，全新家族設計與更多電子科技所帶來更出色的越野性能，讓Defender一推出便受到車迷玩家喜愛，加上疫情因素甚至一度出現缺車潮。Defender之所以受歡迎除優異的越能能力外，還提供汽柴油引擎、輕油電與PHEV動力系統，先前還追加5.0升V8高性能動力供消費者選擇，而於車型編制部分也規劃Defender 90與Defender 110車型。
雖然Defender 110有提供七人座配置，但第三排空間仍適合短途或小孩乘坐，對此早在發表前就有消息傳出Land Rover就有計畫推出尺碼比Defender 110更長八人座車型Defender 130，並且預計2020年8月登場，但殊不知遭受肺炎疫情影想打亂計畫。如今又有報導指出Land Rover將繼續推動Defender 130，並計畫於1年半內上市發表，至於動力方面預計會比照Defender 110提供汽柴油、油電與V8選項。
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