九層塔怎麼保存不變黑？內行曝「超神秘訣」：又香又新鮮

不少婆媽在煮飯時，常常會使用到「九層塔」來幫助料理提升風味，不過也因為九層塔沒有保存得宜的話，很容易就發黑、不新鮮，因此就有一名網友求助「怎麼保存才好」，貼文一出，就有內行網友分享保存秘訣。

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該名網友在臉書社團《廚藝公社》發文，表示之前有看過其他人分享香菜的保存方法，只要將香菜泡在水裡冷藏，可以2週都不壞，讓她覺得「受益無窮」，但她近期卻為了九層塔相當苦惱，「九層塔就沒那麼好保存了，很快就會黑掉，有沒有保存九層塔的好方法可以分享呢」？

▲一名網友在臉書社團《廚藝公社》發文。（圖／翻攝自《廚藝公社》）

此外，就有內行網友指出，「九層塔過滾水馬上一秒撈起來，放涼（或沖冷水也可）。裝袋子冷凍，要使用時直接使用不用退冰，既保存新鮮、香氣，煮好之後又不會變黑」。（編輯：郭佩蓉）