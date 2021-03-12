九層塔怎麼保存不變黑？內行曝「超神秘訣」：又香又新鮮

不少婆媽在煮飯時，常常會使用到「九層塔」來幫助料理提升風味，不過也因為九層塔沒有保存得宜的話，很容易就發黑、不新鮮，因此就有一名網友求助「怎麼保存才好」，貼文一出，就有內行網友分享保存秘訣。
該名網友在臉書社團《廚藝公社》發文，表示之前有看過其他人分享香菜的保存方法，只要將香菜泡在水裡冷藏，可以2週都不壞，讓她覺得「受益無窮」，但她近期卻為了九層塔相當苦惱，「九層塔就沒那麼好保存了，很快就會黑掉，有沒有保存九層塔的好方法可以分享呢」？貼文一出，網友們紛紛分享自己的「保存秘訣」，「九層塔要先吹乾，包報紙，袋子裝起來，包報紙才不容易濕，要用再洗就好！」、「我是洗完曬乾再冰」、「九層塔不洗，用保鮮袋裝著，放冷藏，可以保存半個月」、「水份擦乾，綁起來保留空氣，像氣球那樣，可以放一個禮拜」、「黑掉代表冰箱冷度太冷，用保麗龍箱裝在放冰箱，菜商是這樣教我」；也有人選擇直接在家「種一棵」，要用的時候直接拔取，「直接種整株，要煎蛋再去拔來煎，本身是這樣」、「種在花盆裡面」。
此外，就有內行網友指出，「九層塔過滾水馬上一秒撈起來，放涼（或沖冷水也可）。裝袋子冷凍，要使用時直接使用不用退冰，既保存新鮮、香氣，煮好之後又不會變黑」。（編輯：郭佩蓉）