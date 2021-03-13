水餃包好直接放冰箱？內行曝「1招保鮮」：不黏且不裂開
編輯中心/綜合報導
2021-03-13 14:55:27
水餃不僅方便料理，口味多變又具有飽足感，深受不少人喜愛，許多人也會自己動手包餃子；不過，你是否知道包完的水餃該如何正確保存？以談論美食、料理領域聞名的搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》近日分享，包好的餃子不能直接放冰箱保存，學會這一招，餃子不黏也不裂開，口感依舊新鮮。
《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，餃子到底應該如何保存，這個問題令許多主婦困擾許久，剛包好的餃子放到冰箱冷凍起來，但再次拿出來煮的時候就會發現，水餃破皮現象嚴重，其實要保存餃子，剛包好時千萬不可直接放入冰箱。首先，需要準備一塊大小合適的墊子或盒子，且要能夠放入冰箱裡的才行，把餃子一個個放在墊子上方，中間需要留出一些空隙，否則餃子非常容易黏在一起。準備好之後，再將包好的餃子放入冰箱內冷凍，先冷凍1個小時，讓餃子完全結凍，1小時後把餃子取出，往餃子撒上一些麵粉，再準備一個保鮮袋，將餃子全部放入袋內，再把保鮮袋封口，直接放到冰箱內冷凍保存即可。這樣放冰箱裡冷凍起來，隨吃隨拿非常方便，透過這樣的技巧保存餃子，能夠防止餃子裂開、破皮，還可以避免餃子黏在一起，且煮出來的口感依舊是非常新鮮的。（編輯：賴詠璿）