84,990元起，SEic獨家代理Urban Drivestyle 全新環保電動自行車，踏出綠色未來

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UNIMok是一款具有電力輔助功能的復古自行車，最吸引目光的就是它那「很機車」很有型的外觀設計，靈感來自於1960年代風靡全美青年喜愛的minibike復古鋼管造型，不僅車身輕巧，其豐富多元的配件還可以依照不同的需求，打造出屬於自己獨一無二的車款，有如單車界的變形金剛，其無窮的輕改裝魅力也是許多車友迫不及待入手的原因。
SEic全台獨家販售的UNIMok，一鍵啟動後，具備9段動力輔助，搭配內建Shimano7段變速器，讓騎士騎乘更為省力；煞車系統採液壓盤式碟煞，保障你日常行駛安全需要，續航力部分，在充滿電力的狀態下可以行駛45-60公里，僅有4.2kg的鋰電池可以輕鬆拆卸，可使用家中110V的插座就進行充電，隨充即用。
而UNIMok配置時尚與功能兼具的20”x4”全地形胖胎設計，能適用於各種地形，無論是從草地、沙灘、雪地還是崎嶇山路，都能輕鬆駕馭享受騎乘的樂趣。想要4+2大車（4輪）載小車（2輪）的全新玩法也沒問題，只要安裝合格法規的攜車架，就能將UNIMoke帶到任何地方騎乘，省下更多力氣，充分地享受遊山玩水的單車之旅。若想要搭乘捷運大眾運輸，可至詢問處購買「攜帶自行車單程票」，票價不限里程一律新臺幣80元整，就能夠展開你的城市冒險生活。
此外，憑藉其強大功能與時尚風格兼具的美學功力，UINIMoke具備多元地選配套件，可以無限擴充機能，依照車主需求喜好可選擇手機座、加長後座椅、前貨架、後貨架、燈罩、兒童座椅，多功能裝載設計等應有盡有，徹頭徹尾滿足你對個性化的渴望。若現有部品無法滿足您，您發揮創意想的到未開發的產品，亦可直接向門市專員提出想法，只要經由台灣技師們評估可量產，就會迅速研發、製造測試，開發出您所發想的部品，擁有快速供貨反應。客製化與多元套件，無論你是要城市漫遊，還是戶外探險，SEic單車工廠皆可竭盡所能滿足需求。
SEic單車工廠一直秉承著品牌設計與功能性兼具的概念，並致力於環境保護，無論在任何地區都能為騎乘者提供集時尚與環保且高性能的系列產品。高規格的品檢把關每一台出品車輛，客製化的裝備升級使騎乘者能夠因應不同需求增加擴充，無論是上班通勤、野外冒險，還是想要假日親子兜風，UNIMoke這款新世代的短程代步工具無疑成為單車愛好者未來的一部分。
|UNIMok系列
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UNIMoke 經典消光黑
售價：NT$ 84,990
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UNIMoke 經典珍珠白
售價：NT$ 84,990
|【尺寸&重量】 總長度：171cm 寬度(車把)：71cm 高度(座椅)： 84cm 重量：35kg (含電池) 載重量：150kg (330lbs) 【基本規格&配備】 速度：法規上路25km/小時 (如有改裝，原廠不承擔任何責任風險) 範圍：充飽電可續航45~60km (依據騎乘者重量、速度及地形有所不同) 剎車系統：Tektro HD-E730液壓盤式碟煞 (亞洲專屬升級) 齒輪：Shimano7段變速 輪胎：Kenda 20''x 4.0''全地形輪胎 踏板：踏板組（鋁合金） 車架材質：鉻鉬鋼 (附 專屬UNI Moke獨一無二車身編號) 支架：重型 支架 （鋁鑄造） 配件包括：電池充電器、反光片、簡易維修工具、補漆瓶
|UNISwing系列 低跨點設計
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UNISwing經典消光黑
售價：NT$ 84,990
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UNISwing 經典珍珠白
售價：NT$ 84,990
|【尺寸&重量】 總長度：171cm 寬度(車把)：71cm 高度(座椅)： 84cm 重量：35kg (含電池) 載重量：150kg (330lbs) 【基本規格&配備】 速度：法規上路25km/小時 (如有改裝，原廠不承擔任何責任風險) 範圍：充飽電可續航45~60km (依據騎乘者重量、速度及地形有所不同) 剎車系統：Tektro HD-E730液壓盤式碟煞 (亞洲專屬升級) 齒輪：Shimano7段變速 輪胎：Kenda 20''x 4.0''全地形輪胎 踏板：踏板組（鋁合金） 車架材質：鉻鉬鋼 (附 專屬UNI Moke獨一無二車身編號) 支架：重型 支架 （鋁鑄造） 配件包括：電池充電器、反光片、簡易維修工具、補漆瓶
關於SEic單車工廠 SEic單車工廠落座於台中大里，一個專屬於自行車產業的工藝重鎮。Ｍade in Taiwan的標籤背後蘊含著來自各個專業領域的職人與技師，團隊成員皆擁有十多年國際品牌設計製造的經驗，致力於提供環境保護且永續性的綠能騎行，給每一位崇尚品味生活的優雅人士，探索城市不費力！共同踏上綠色未來的道路。邁開笑容．Explore effortlessly！