84,990元起，SEic獨家代理Urban Drivestyle 全新環保電動自行車，踏出綠色未來

【尺寸&重量】 總長度：171cm 寬度(車把)：71cm 高度(座椅)： 84cm 重量：35kg (含電池) 載重量：150kg (330lbs) 【基本規格&配備】 速度：法規上路25km/小時 (如有改裝，原廠不承擔任何責任風險) 範圍：充飽電可續航45~60km (依據騎乘者重量、速度及地形有所不同) 剎車系統：Tektro HD-E730液壓盤式碟煞 (亞洲專屬升級) 齒輪：Shimano7段變速 輪胎：Kenda 20''x 4.0''全地形輪胎 踏板：踏板組（鋁合金） 車架材質：鉻鉬鋼 (附 專屬UNI Moke獨一無二車身編號) 支架：重型 支架 （鋁鑄造） 配件包括：電池充電器、反光片、簡易維修工具、補漆瓶