防世代複製 高市毒防局設家庭支持服務據點
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-03-17 20:12:46
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毒防局局長林瑩蓉16日率領同仁走訪左營善心園、新興抒心園該二處服務據點，了解據點運作狀況，與第一線社工人員對談，毒防局提出委辦合作據點的工作重點方向：1.建立第一時間通報機制，重視訪視報告的判讀，毒防局進行二度把關，有異狀或特殊情形，立即跨局處介入；2.強化職涯興趣探索，技能培訓優先就業媒合，讓藥癮者投入職場前有緩衝適應期，同時給予技能培訓到能自立更生（給釣竿而非給一簍魚的概念）；3.毒防局整合就業媒合資源協助服務據點個案提供合適工作機會；4.對脆弱家庭或高風險個案家庭增加訪視頻率，提供必要扶助；5.延長輔導期直至個案達到穩定性；6強化兒少保護機制，檢視家庭網絡系統，避免世代複製，防範兒少傷害（包含毒害）事件。林瑩蓉示，希望今年的藥癮者家庭支持服務據點能朝向創新理念與更務實做法來推展，不僅看量化指標，更要做出質化指標，尤其著重在個案及其家庭關係的輔導，加強訪視頻率，毒防局透過公私協力以據點拓展服務，運用在地化資源，推動多元復歸方案，提供藥癮者家庭心理支持、就業、就學轉銜、家屬關係修復、提升家庭支持系統等服務，要對預防涉毒及輔導脫離毒品雙管齊下。
另外，藥癮個案復發原因常來自生活壓力，需要幫助個案穩定就業，減少經濟壓力，考量個案就業知能與準備不足，強化發掘職涯興趣、培訓就業技能以利銜接就業媒合，培養自立更生，促進復歸社會，也是今年重點目標工作。
NOW民調中心
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