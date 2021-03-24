溏心蛋總是煮太熟？掌握「黃金3分鐘」：口感軟嫩不易老

有別於全熟的水煮蛋，溏心雞蛋的口感更加誘人，一口咬下，中間未煮熟的溏心便會慢慢流出，讓人光是用想的就垂涎。不過，相信大家都有過自製溏心蛋失敗的經驗，不是煮太熟，就是雞蛋破裂、蛋黃肆溢，究竟該如何煮出成功的溏心蛋呢？搜狐美食專欄《小楊聊美食》就傳授了「黃金3分鐘」的0失誤技巧，只要把握住這點，雞蛋就會軟嫩細膩又不易老。

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《小楊聊美食》表示，不少日式拉麵和西餐中，都喜歡加入溏心雞蛋來進行點綴，味蕾享受根本100分，是再完美不過的搭配了。而許多人煮溏心雞蛋時，都無法完美控制好時間，不小心把雞蛋煮到全熟了，或是煮出來的雞蛋太生，無法食用，更有人煮出溏心不成形的雞蛋，從蛋殼縫中滲出。

▲溏心蛋總是煮太熟？搜狐美專欄《小楊聊美食》就傳授了「黃金3分鐘」的0失誤技巧，只要把握住這點，雞蛋就會軟嫩細膩又不易老。（圖／取自pixabay）

而到底該怎麼做出好吃又漂亮的溏心蛋呢？《小楊聊美食》就分享了「黃金3分鐘」哲學，只要在水滾開後，把雞蛋丟進去煮3分鐘，並再雞蛋的水沸騰後立刻關火，讓水平靜下來，防止雞蛋相互碰撞而產生裂紋，煮滿3分後，即可將雞蛋撈出放入冷水中，讓雞蛋外皮冷卻，剝皮時才不易不易破裂，且溏心雞蛋的流質感會更好，口感更細膩。

此外，《小楊聊美食》也不藏私傳授「防止蛋殼破裂、溏心外溢」的妙方，做法十分簡單，就是在煮雞蛋時，於鍋中滴入少許「白醋」，白醋能在蛋殼外形成一層薄薄的保護膜，而且還可以讓溏心蛋看起來更亮、更有賣相，大家不妨可嘗試看看唷！（編輯：許苡晴）