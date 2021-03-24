好市多冷凍櫃見「整排卡哩卡哩」？男路過嚇壞 真相尷尬
編輯中心/綜合報導
2021-03-24 14:23:20｜2021-03-24 14:25:28
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。不過，就有一名網友指出，自己在逛賣場時，竟在冷凍櫃中發現古早味零食「卡哩卡哩」，讓他當場嚇壞了。然而真相曝光後，卻引來大批網友笑翻直呼「真的好像！」
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示在逛好市多時，經過冷凍櫃時就讓他嚇了一跳，發現有包疑似是古早味零食「卡哩卡哩」被拿去放在冷凍區，「怎麼會放零食在冷藏櫃哩！」然而，他靠近仔細一看，才發現原來這並非一般人知曉的卡哩卡哩，該商品真面目其實是「熟凍刻花魷魚」，因其外型與卡哩卡哩同是長條且螺旋形狀，才導致誤會發生，這也讓原PO笑喊「遠看像是『卡哩卡哩』放在那，走近一看，你還是『卡哩卡哩』阿」。貼文一曝光，就引來不少網友笑翻回應，「生食版咔哩咔哩～要吃自己炸..」、「真的好像」、「冷凍生卡哩卡哩，回家自己炸自己裹粉」、「我以為要自己炸的卡哩卡哩」、「這個卡哩卡哩臉色不太好」、「半成品還沒炸的卡哩卡哩」、「原來是魷魚味的卡哩卡哩」。（編輯：陳雅雲）