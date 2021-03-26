【試駕】Volkswagen超佛心，小改Tiguan 280 Elegance免費幫你改外觀 配備 引擎升級
Carture 車勢文化
2021-03-26 01:55:20
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Volkswagen旗下除Golf Tiguan則是品牌另一銷售主力，在面對競爭激烈的休旅車市場，Volkswagen也導入小改Tiguan因應，雖為小改車型但於外觀、配備與動力等各方面都運用了品牌最新科技。
身為小改車型當然要有不同的樣貌才能吸引消費者，對此可以清楚發現小改Tiguan於車頭水箱護罩、保險桿語頭燈等外觀在導入品牌新世代語彙，與以往相比有著更為圓潤飽滿的輪廓，此次試駕的Tiguan 280 Elegance亦有配置以3萬升級要價6.5萬的Premium外觀套件，如此一來也提升整體質感。 除了外觀修飾調整，小改Tiguan於外觀最重要就是頭燈升級成IQ.Light，所配置的 LED Matrix矩陣式頭燈是由24顆LED組成，並會依照車速自行調整光形照射區域，給予駕駛最佳照明效果。
再來座艙方面小改Tiguan也進行升級，不過這部分並不是指格局調整而是針對配備項目，首先所配置的10.25吋數位儀表不僅能顯示多項資訊，且還提供三種顯示介面供駕駛選擇，中控螢幕也進化成擁有9.2吋、全觸控、我的最愛選項與手勢控制的MIB 3系統，並且具備連接Android Auto與無線Apple CarPlay功能，只不過可惜未有無線充電。另外，方向盤也換成最新樣式，具有一鍵快速啟動智慧車陣穿梭系統與加熱功能，空調系統介面也改為全觸控設計，整體格局雖未改變但月營造出更強烈科技氛圍。
Volkswagen此次替Tiguan進行小改項目頗多，除了外觀、燈組與座艙配備外，Tiguan 280 Elegance動力系統也由以往的1.4升改為集團廣泛使用的1.5升渦輪引擎，具有汽缸休止系統能改善油耗表現，不過性能輸出則為相同150hp最大馬力與25.5kgm扭力峰值，但變速系統則升級至七速雙離合器。雖然動力並未有成長，且輸出也難挑起熱血慾望，而實際駕駛確實沒有太過強勁的推力，但順暢飽足的反應帶來敏捷的步調，就算高速巡航甚至爬坡也都能輕鬆應付，作為日常代步乘載家人用車綽綽有餘且相當適合，當然如果覺得不夠用想要更強勁熱血的動力，Volkswagen也準備了Tiguan 330 TSI、380 TSI甚至Tiguan R讓你選擇。
之所以說適合乘載家人代步，因小改Tiguan針對懸吊系統有進行微調，相較於其它更改項目個人更喜愛此部分轉變，其行路質感有著更為細膩的表現，甚至已有著媲美豪華休旅車水準，行經坑洞不平路面也能大幅消弭震動起伏保有乘坐穩定舒適。不僅如此，在營造舒適之餘山路操駕時給予出色支撐降低側傾幅度，即使用較快速度通過也不會讓人搖頭晃腦手足無措感到不安。
小改款Volkswagen Tiguan從外至內都進行升級調整，導入新世代家族語彙帶來全新視覺感受， LED Matrix矩陣式頭燈擁有聰明且明亮的照明效果，座艙也換上更便利好用的MIB 3中控系統，動力部分也具備汽缸休止功能改善油耗，懸吊系統也進行微調提供相當輸出穩定的乘坐感受，最重要的是，在進行如此多項進化升級，Tiguan 280 Elegance價錢與先前相同，沒有多收一毛錢維持原價。
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