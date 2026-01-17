更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。



主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國也從未統治台灣， 這已是國際社會公認的客觀事實與現狀。中國無權置喙、 也無權干預他國的主權行為，中方的言論凸顯其霸權心態， 更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。



外交部指出，欣見由行政院副院長鄭麗君及政務委員楊珍妮所領導的談判團 隊順利與美方就台美對等關稅及相關細節達成共識，順利完成談判。 外交部將在此一基礎上，以及在賴清德總統與行政院的指導下， 持續推動「總合外交」核心策略， 與各相關部會協力推動經濟外交工作，並擴大與私部門合作，強化「 以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」的精神， 共同打造經貿「台美聯合艦隊」， 持續促進台美雙邊全方位經濟科技合作夥伴關係。



台美雙方於美東時間15日正式簽署「台美投資備忘錄」（MOU），台灣對等關稅調降至15%，且不疊加的最惠國待遇稅率，並取得半導體232條款優惠，政府也承諾將協助台灣企業出資投資美國2500億美元。中國駐美大使館強烈譴責所謂的「協議」，並呼籲華盛頓「撤銷」該協議，否則後果須由美方自行承擔。對此，外交部表示，中國無權干預他國的主權行為，中方的言論凸顯其霸權心態，