115學年度大學學測（大學學科能力測驗）於今（17）日起至19日連續三天登場，預計將有12萬1500名學生參加考試，但考生進入考場前需留意考場注意事項，以免被扣分影響成績。《NOWNEWS今日新聞》整理學測考試日程、必帶物品、禁帶物品、扣分行為，以及能增加考運的小妙招，提醒考生們務必再三檢查，若害怕失常者也可以參考改運秘訣增加運勢。
📍115學測考試日程、各科時間
◾1月17日（六）
09：20-11：00 數學A
12：50-14：40 自然
◾1月18日（日）
09：20-11：00 英文
12：50-14：20 國文（一）國綜
15：20-16：50 國文（二）國寫
◾1月19日（一）
09：20-11：00 數學B
12：50-14：40 社會
📍115學測必帶物品
⭕1、應試有效證件正本：例如國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、居留證、護照、中華民國身心障礙證明。
⭕2、黑色2B軟心鉛筆、黑色墨水的原子筆、橡皮擦、修正帶（液）、直尺、三角板、量角器、圓規等，建議攜帶2組，避免發生意外。
⭕3、攜帶手錶查看時間，不可為智慧型裝置，不可有計算、記憶、通訊、傳輸、拍攝、錄影等功能，且不得發出任何聲響或閃光。
📍115學測考場禁帶物品
❌1、不可攜帶行動電話（需完全關機）、智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機、計算機、電子辭典、多媒體播放器（MP3、MP4）、呼叫器、收音機；若經申請並核准使用之助聽器或應試輔具，則不在此限。
❌2、不可攜帶教科書、參考書、補習班文宣品、試題本、詞彙卡、計算紙。
❌3、違規直尺不可攜帶，包含有開孔，如圓洞、愛心、橢圓、正方形等都不行。印有圖案或符號，包含方格、數學符號、拋物線、幾何圖形等也不行；印有非量測用的數值或數學公式也禁用。
📍115學測考場扣分行為
☒ 1、未攜帶應試有效證件正本，違者依違規處理辦法第6條，扣減該節成績1級分。
☒ 2、具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能之物品禁止攜帶入座，未將行動電話完全關機、攜帶不可使用之直尺等，違者依違規處理辦法第8條，視情節處置。
☒ 3、考生入場後，若被發現攜帶動物、昆蟲，或其標本或擬真模型，扣減其該節成績
☒ 4、考試開始鈴響起，答題卷簽全名，提前簽名者，依違規處理辦法第7條第3項，扣減該節成績2級分。未簽名者，依違規處理辦法第14條，扣減該節成績1級分。
☒ 5、考試結束鈴聲響畢未停止作答動作，扣減該節成績1級分。經監試人員制止後仍繼續作答動作者，制止1次扣該節成績2級分；制止2次扣減該節成績3級分；制止3次以上或其他情節重大者，加重扣分或該節不予計分。
☒ 6、考試時禁止飲食、嚼食口香糖、抽菸等，或未經申請逕行飲水或服用藥物，扣減其該節成績。
☒ 7、考生於應試時相互交談、擾亂試場秩序或影響他人作答者，扣減其該節成績。
☒ 8、毀損試題本、在答案卷、試題本以外之處抄錄答案等將視規定扣1-5級分，嚴重者不計分。
☒ 9、離場時，絕對不能把試題本或答題卷帶出試場
☒ 10、考場嚴禁作弊或頂替行為，違反者將會取消考試資格或該節不計分。
📍學測當天幸運穿法曝光！穿這色系猜題運翻倍
根據民俗專家楊鵬淵表示，從玄學與傳統民俗來看，提供一系列提升考運的方法，建議學測時若想讓猜題運提升的，第一天可穿紅色，第二、三則穿土色或黃色，其他還如考場行為、考前居家佈置、平日飲食等，都有機會影響考運。
✏️學測第一天（1月17日）：若想維持考運、實力正常發揮，建議穿著木頭色或綠色；若想要猜中答案多一點，採取黑馬路線的人，請穿著紅色。
✏️學測第二、三天（1月18日、19日）：建議穿紅色系，可以保佑維持考運與正常發揮，若想增加猜中答案的機會，建議改穿著土色、黃色系。
📍學測開運法、禁忌一次看！進考場前1動作添好運
◾一、考前兩周可以考慮客廳燈光不滅，維持文昌考運。
◾二、文昌帝君喜愛清潔，建議考前這段時間，請維持桌面整潔。
◾三、若有文昌筆可以放在桌面左上角，筆尖朝外，其他筆收到鉛筆盒內勿雜亂，若沒有文昌筆用藍黑筆替代也可以。
◾四、考前這段時間，考生應避免食用牛肉。
◾五、考前有拜文昌帝君者，准考證有過香火的人，回家可以放在家中正西方，是今年的文昌位。
◾六、拜拜可選擇吃「生的蔬菜」，包括芹菜、蘿蔔、蔥、竹筍和蒜頭等，回家後煮熟後給考生吃可增加考運，但切記不能拜蛋跟烏龍茶。
◾七、古人認為身體的左半邊可吸收陽氣，青龍位也代表學運跟貴人，建議進考場校園跟教室一律身體左半邊、左腳先踏入。
◾八、折桂據說有狀元及第的兆頭，若有考試容易緊張者，當天可折一點桂花葉或桂花枝放在身上。
◾九、若容易失常焦慮者，進考場前可以在手上寫三個人（用手筆劃就好），以及你心目中的第一志願，然後將其吞下，即可安神提運。
資料來源：大學入學考試中心、楊鵬淵
