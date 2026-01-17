NBA美國職籃（National Basketball Association）場外話題再度掀起討論，近日網路流傳「凱文．杜蘭特（Kevin Durant）正在與EJ強森（EJ Johnson）交往」的消息，引發球迷熱議。不過，經多方查證後確認，相關說法並無任何事實基礎，純屬社群平台的惡搞內容。
這起傳聞最早出現在Facebook粉絲專頁「Basketball Hype」。該頁面長期以迷因、反串與玩笑性內容為主，並非新聞媒體。該帳號曾發布貼文宣稱杜蘭特與EJ強森交往，甚至捏造安東尼．愛德華茲（Anthony Edwards）留言祝賀，但實際上並未附上任何可信來源或當事人回應。
事實上，該粉專簡介本身就明確指出內容以幽默與惡搞為主，過去也曾多次發布類似的假消息，這次的「交往說」更早在去年9月就曾出現過，屬於重複操作的網路玩笑。
杜蘭特私生活低調 目前未公開交往對象
凱文．杜蘭特向來對私生活相當保留。過去曾一度被外界揣測與WNBA球星布蘭妮．葛林娜（Brittney Griner）關係密切，但雙方僅為好友，曾在美國代表隊期間有較多互動，並非情侶關係。
現年37歲的杜蘭特，曾在Podcast節目中坦言，自己並不排斥親密關係，但更偏好「沒有標籤、沒有期待」的相處模式，並未透露目前有穩定交往對象。整體來看，並無任何可靠資訊顯示他正在與任何人交往。
EJ強森是NBA傳奇球星魔術．強森（Magic Johnson）之子，也是LGBTQ（同性戀）+社群中相當具代表性的人物。自2013年公開出櫃以來，EJ強森一直坦率分享自身經驗，也長期獲得父母公開支持。
不過，EJ強森曾在2018年受訪時坦言，真正困難的不是自我認同，而是尋找合適的伴侶。由於出身於高知名度家庭，感情生活反而更加複雜。截至目前，EJ強森也未對外公開任何穩定交往關係。
綜合各方資訊，所謂「凱文．杜蘭特與EJ強森交往」的傳聞，完全沒有事實根據，僅是惡搞粉專製造的假話題。兩人目前皆未公開交往對象，相關傳言屬於典型的社群誤傳案例。
資料來源：ESPN
