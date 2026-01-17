115學年度大學學測於今（17）日起連三天登場，但考試完後緊接著讓人苦惱大學如何選擇，在台灣大專院校多達149間中，「私立中原大學」評價高、保持6年註冊率100%成績，近年來更進步不少。根據104人力銀行「2026年最佳大學品牌力」排名顯示，其創下私立第一排名，打敗去年冠軍輔仁大學，還超越國立名校，過往甚至有過企業最愛名號，亦曾進入國際榜單奪名次，堪稱是近年崛起程度明顯的私立大學。
少子化沒在怕！中原大學一面倒被推爆：業界口碑天花板
有網友過去在PTT八卦版上詢問，表示看新聞中原大學的註冊率十分高，過去以為沒什麼，但近年來少子化嚴重，註冊率高代表有穩定收入，讓他好奇詢問「中原大學算好嗎？有沒有相關的八卦？」
問題一出，隨即釣出不少人力推，「私立理工沒幾個明顯超過它的」、「理組就是私立頂了」、「應該是業界口碑不錯」、「私立老牌，已經有口碑了」、「私立老牌，以私立來說理工是不錯」。
註冊率衝破100%！中原大學連6年好成績：理工實力追上國立
私立中原大學位於桃園市中壢區，創立於1955年，是一間已有70年歷史的老校，最初由一群熱心教育人士包括張靜愚先生、賈嘉美牧師等人籌設，後更名升為私立中原理工學院，並在1980年改制為中原大學至今，其近年來積極推動多元發展，在各領域不斷精進，且將「全人綠色AI量子大學」為目標，與世界接軌，在國際上名聲遠播。
根據教育部114學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生（含境外學生）註冊率高達100%，連續6年滿招，若加計教育部核定資通訊擴充名額，實際註冊率為101.33%，表現更勝往年，連續8年蟬聯全國公私立綜合大學第一名。
在去年大學分發入學成績中，中原大學理學院、工學院與電機資訊學院入學生成績與國立大學並駕齊驅，電機資訊學院還有1名學生，已達進入台大水準。但這名學霸仍選擇中原大學就讀，看出該校吸引力驚人。
私立大學霸主換人當！中原大學逆襲擠下輔仁：薪資與排名都超狂
近年來中原大學在各台灣大學排行榜中進步，在104人力銀行「2026年最佳大學品牌力」榜單中，前11名雖然全由國立大學包辦，冠軍、亞軍與季軍分別由「國立成功大學、國立清華大學、國立台灣大學」奪得，但第12名由由「私立中原大學」奪得，是私立大學中排名第一，還強壓國立大學，打敗國立中正大學、國立高雄科技大學等名校。
不僅如此，本次中原大學甚至打敗過去的私立王者「輔仁大學」，2024年、2025年最佳大學品牌力排行中，私立第一名皆由輔仁大學奪得，輔仁更是連續2年前十強中唯一私校，但今年卻掉到第13名，改由「私立中原大學」奪得最強私立名號。
📍第1名：國立成功大學
📍第2名：國立清華大學
📍第3名：國立臺灣大學
📍第4名：國立陽明交通大學
📍第5名：國立台灣科技大學
📍第6名：國立中山大學
📍第7名：國立台北科技大學
📍第8名：國立政治大學
📍第9名：國立中央大學
📍第10名：國立中興大學
📍第11名：國立臺灣師範大學
📍第12名：中原大學
📍第13名：輔仁大學
中原大學入榜在本次2026年「最佳大學品牌力」中成績出色，奪得學制標竿獎私立一般大學冠軍，在12項指標中共有3大項進入前5名，包含高階領導力全台第5名，學群薪資力排名同樣出色，其中法政學群學群薪資力第5名、藝術學群學群薪資力第3名，可看出畢業生薪資出色。
中原大學國際排名大進步！認證企業最愛「成為私校龍頭」
值得一提的是，中原大學不僅是國內排名靠前，在國際上同樣具備影響力。中原大學在英國《泰晤士高等教育》（THE,Times Higher Education）中首次競逐即獲佳績，奪得台灣大學第11名成績，若撇除醫學背景的大學，中原大學則榮登全國私立綜合大學第一名。在美國史丹佛大學2025年「全球前2%頂尖科學家」榜單，中原亦有多達29位教授入榜，顯示在AI、工程、化工、材料與管理等領域具備深厚研究能量。
不僅如此，在《遠見雜誌》「2025企業最愛大學生」調查總榜中，中原大學創下第8名成績，是私立大學中最受企業歡迎的學校，打敗同樣是企業愛用常勝軍第9名的淡江大學，可看出中原大學在業界十分受歡迎，未來發展也令外界矚目。
資料來源：中原大學、104人力銀行大學品牌力、Times Higher Education、QS World University Rankings: Sustainability 2026
