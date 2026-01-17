我是廣告 請繼續往下閱讀

少子化沒在怕！中原大學一面倒被推爆：業界口碑天花板

▲私立中原大學過去被民眾認證是私校理工王者，更認定業界口碑不錯，好名聲皆知。（圖／中原大學提供）

註冊率衝破100%！中原大學連6年好成績：理工實力追上國立

▲私立中原大學創立於1955年，是一間已有70年歷史的老校，最初由一群熱心教育人士包括張靜愚先生、賈嘉美牧師等人籌設。（圖／中原大學提供）

中原大學學士班新生（含境外學生）註冊率高達100%，連續6年滿招，若加計教育部核定資通訊擴充名額，實際註冊率為101.33%

成績與國立大學並駕齊驅，電機資訊學院還有1名學生，已達進入台大水準。但這名學霸仍選擇中原大學就讀，看出該校吸引力驚人。

▲私立中原大學註冊率連六年100%，優質辦學實力獲得學生與家長信賴，今年表現更勝去年，實際註冊率達101.33%。（圖／中原大學提供）

私立大學霸主換人當！中原大學逆襲擠下輔仁：薪資與排名都超狂

但第12名由由「私立中原大學」奪得，是私立大學中排名第一，還強壓國立大學，打敗國立中正大學、國立高雄科技大學等名校。

本次中原大學甚至打敗過去的私立王者「輔仁大學」

▲104人力銀行公布2026年「最佳大學品牌力」榜單，前11名由國立大學包辦，其中第12名由「私立中原大學」奪得，亦是私立大學中排名最佳，打敗國立中正大學、國立高雄科技大學等名校。（圖／104人力銀行）

▲中原大學在國際上屢創佳績，在《遠見雜誌》「2025企業最愛大學生」調查總榜中，中原大學創下第8名成績，是私立大學中最受企業歡迎的學校。（圖／中原大學提供）

中原大學國際排名大進步！認證企業最愛「成為私校龍頭」