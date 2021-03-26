春天好眠提案！連手機都不想滑只想睡覺的關鍵就是「它」

氣候漸漸邁入春暖花開的時節，不少人開始為身上的行頭換季。不過說到換季，除了收起厚重衣物，當然還有滿床的棉被與寢具需要替換，尤其不像冬天，把被子蓋暖了就能一覺好眠，現在有時候半夜還會被熱醒，翻來覆去睡不好，一不小心就失眠。

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我們一天中，會有將近三分之一的時間在床上，當然要為自己打造舒服好睡的環境，對抗失眠不用找各種偏方，就從最基本的寢具著手改變吧！

▲宜得利的好眠提案，彈簧床搭配實木床座，加上記憶枕與寢具組，讓你一夜好眠。（圖／品牌提供）

宜得利的好眠提案，為我們打造「快眠計畫」，適合小資族的單人好眠推薦組，彈簧床搭配實木床座，加上記憶枕與寢具組，總共兩萬元有找！宜得利的「N-sleep」獨立筒彈簧床系列，有超高密度的彈簧排列，能有效分散體壓，緊密貼合我們的身體曲線，既蓬鬆柔軟又有適度地回彈力，隨時能保持理想又舒服的睡姿。如果不知道哪一款床墊適合自己，也可以到宜得利試躺體驗。

▲宜得利的「N-sleep」獨立筒彈簧床系列採用個別獨立的彈簧以「點」支撐身體，使床墊能緊密貼合身體曲線，既蓬鬆柔軟又擁有適度地回彈力，保持理想睡姿。（圖／品牌提供）

▲在這次的好眠提案中，宜得利也提供多種樣式的寢具組與床座限時優惠。（圖／資料圖）

即使告別每天都睡到不想起床的冬天，還是有辦法一覺好眠，跟著宜得利的「快眠計畫」，找到最適合你的催眠配備，不用繼續在床上滑手機等周公報到，讓睡覺變成一件讓人期待的事情吧！