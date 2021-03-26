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春天好眠提案！連手機都不想滑只想睡覺的關鍵就是「它」

生活中心/綜合報導

2021-03-26 17:00:00

▲為自己打造舒服好睡的環境，就從最基本的寢具著手改變吧!（圖／photoAC）
▲為自己打造舒服好睡的環境，就從最基本的寢具著手改變吧!（圖／photoAC）

氣候漸漸邁入春暖花開的時節，不少人開始為身上的行頭換季。不過說到換季，除了收起厚重衣物，當然還有滿床的棉被與寢具需要替換，尤其不像冬天，把被子蓋暖了就能一覺好眠，現在有時候半夜還會被熱醒，翻來覆去睡不好，一不小心就失眠。

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我們一天中，會有將近三分之一的時間在床上，當然要為自己打造舒服好睡的環境，對抗失眠不用找各種偏方，就從最基本的寢具著手改變吧！

▲宜得利的好眠提案，首推適合小資族的單人好眠推薦組，彈簧床搭配實木床座，加上記憶枕與寢具組，總共兩萬元有找。（圖／品牌提供）
▲宜得利的好眠提案，彈簧床搭配實木床座，加上記憶枕與寢具組，讓你一夜好眠。（圖／品牌提供）

宜得利的好眠提案，為我們打造「快眠計畫」，適合小資族的單人好眠推薦組，彈簧床搭配實木床座，加上記憶枕與寢具組，總共兩萬元有找！宜得利的「N-sleep」獨立筒彈簧床系列，有超高密度的彈簧排列，能有效分散體壓，緊密貼合我們的身體曲線，既蓬鬆柔軟又有適度地回彈力，隨時能保持理想又舒服的睡姿。如果不知道哪一款床墊適合自己，也可以到宜得利試躺體驗。

▲宜得利的「N-sleep」獨立筒彈簧床系列採用個別獨立的彈簧以「點」支撐身體，使床墊能緊密貼合身體曲線，既蓬鬆柔軟又擁有適度地回彈力，保持理想睡姿。（圖／品牌提供）
▲宜得利的「N-sleep」獨立筒彈簧床系列採用個別獨立的彈簧以「點」支撐身體，使床墊能緊密貼合身體曲線，既蓬鬆柔軟又擁有適度地回彈力，保持理想睡姿。（圖／品牌提供）
此外，還有多種樣式的寢具組與床座限時優惠，尤其為了因應即將到來的炎熱天氣，宜得利超前布署「涼夏對策」，N COOL 涼感系列，從人氣寢具、地毯、兒童寢具、QQ靠墊、毛小孩睡墊等，都有獨特的吸濕速乾機能，可吸收身體的溫度，讓肌膚瞬間獲得冰涼清爽的觸感，再也不用擔心炎熱而難以入眠，隨時都能保持涼爽狀態，而且皆有雙面布料設計，一件兩用，最適合忽涼忽暖的春天了！
▲在這次的好眠提案中，宜得利也提供多種樣式的寢具組與床座限時優惠。（圖／資料圖）
▲在這次的好眠提案中，宜得利也提供多種樣式的寢具組與床座限時優惠。（圖／資料圖）
宜得利致力於打造舒眠家居，多款簡約的收納衣櫥，以及極簡風格的收納用品，將雜亂的房間變得井然有序，有好的環境，人自然就能放鬆心情，甩掉焦慮。

即使告別每天都睡到不想起床的冬天，還是有辦法一覺好眠，跟著宜得利的「快眠計畫」，找到最適合你的催眠配備，不用繼續在床上滑手機等周公報到，讓睡覺變成一件讓人期待的事情吧！



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http://bit.ly/2PhiIXe
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