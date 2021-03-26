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豬揚復合線索又1條！網抓包時間點：她陪羅志祥減肥

娛樂中心／綜合報導

2021-03-26 11:46:31

▲羅志祥（右）520公開7千字長文再向周揚青道歉。（圖／羅志祥臉書）
▲羅志祥（右）、周揚青復合傳言沒斷過。（圖／羅志祥臉書）
羅志祥（小豬）去年4月被周揚青公開不堪性史，形象及事業全毀，近來以網紅之姿復出的他，在社群平台、YouTube頻道分享減重日常，不過有網友發現，周揚青近日也宣布要開始瘦身，亦跟小豬一樣更新體重變化，被解讀是在激勵前男友。
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▲小豬飛到日本給周揚青驚喜。（圖／羅志祥臉書）
▲▼周揚青（上圖左、下圖右）被傳陪羅志祥減重。（圖／羅志祥臉書）
▲▼小豬飛到日本給周揚青驚喜。（圖／羅志祥臉書）
小豬上月18日在IG發限時動態，透露2個半月胖了12公斤，痛定思痛宣布：「今天開始減肥，GO！」而周揚青本月18日在微博小號寫下：「我下決心明天開始正式減肥。」由於都剛好在18日立誓，被部分網友猜測是想陪前男友一起減肥，加上雙方皆公布減重過程和體重數字，讓復合說甚囂塵上。
▲小豬全文。（圖／羅志祥IG）
▲小豬2月18日宣布開始減肥。（圖／羅志祥IG）
▲周揚青3月18日也宣布減肥計畫。（圖／周揚青小號）
▲周揚青3月18日也宣布減肥計畫。（圖／周揚青小號）
事實上，先前周揚青在節目《潮流合夥人》挑選歐陽娜娜送大家的玩偶，當下直接選了小豬娃娃，歐陽娜娜還自信地說：「我就知道妳會選這隻豬！」周揚青則是羞澀地笑了一下；上月21日，周揚青發文寫道：「希望今天做出的決定，在未來永不後悔。」巧的是，小豬同天也PO文說：「下定決心要做一件事就要努力去做，不要3分鐘熱度，不然你做什麼事都很容易半途而廢。」雖然都是減重宣言，但不免令外界有舊情復燃的聯想。（編輯：楊穎軒）
▲周揚青發文。（圖／周揚青私人微博）
▲周揚青2月21日發文。（圖／周揚青小號）
▲羅志祥發文。（圖／明星娛聞聯播微博）
▲羅志祥2月21日動態。（圖／明星娛聞聯播微博）
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