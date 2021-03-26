豬揚復合線索又1條！網抓包時間點：她陪羅志祥減肥
娛樂中心／綜合報導
2021-03-26 11:46:31
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小豬上月18日在IG發限時動態，透露2個半月胖了12公斤，痛定思痛宣布：「今天開始減肥，GO！」而周揚青本月18日在微博小號寫下：「我下決心明天開始正式減肥。」由於都剛好在18日立誓，被部分網友猜測是想陪前男友一起減肥，加上雙方皆公布減重過程和體重數字，讓復合說甚囂塵上。
事實上，先前周揚青在節目《潮流合夥人》挑選歐陽娜娜送大家的玩偶，當下直接選了小豬娃娃，歐陽娜娜還自信地說：「我就知道妳會選這隻豬！」周揚青則是羞澀地笑了一下；上月21日，周揚青發文寫道：「希望今天做出的決定，在未來永不後悔。」巧的是，小豬同天也PO文說：「下定決心要做一件事就要努力去做，不要3分鐘熱度，不然你做什麼事都很容易半途而廢。」雖然都是減重宣言，但不免令外界有舊情復燃的聯想。（編輯：楊穎軒）
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