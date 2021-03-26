Kymco 智慧城市展落幕 Ionex 3.0 成焦點
2GameSome - 有車賞
2021-03-26 22:55:00
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而展覽次日所舉辦的《5G & E-mobility智慧城市高峰論壇》，由產官學界專家分享跨平台、跨領域「智慧城市系統整合輸出」成果，現場更匯集超過 300 位各界產業菁英報名參與。
國發會讚許 Kymco、中華電信新南向實績 金庫資本平台發揮橋樑角色國家發展委員會以前瞻思維積極推動前瞻建設與前瞻 2.0 建設，其中特別針對綠能建設、數位建設、5G 發展等智慧城市所需架構為重點。Kymco 近年來同樣積極發展 Ionex 車能網與新世代電動機車，將傳統燃油機車朝向綠能發展，更將能源網絡結合 AI 科技與網路雲端技術，與前瞻建設計畫方向完全契合。不僅如此，Kymco 更積極推動智慧城市系統整合輸出，透過金庫資本搭建橋樑，與東南亞出行獨角獸 Grab 有著出色的合作成績，同樣符合政府大力推動的新南向政策方針。
企業積極拓展智慧城市業務 躍上國際平台 國發基金給予實際支持Kymco 與中華電信更以各自的優勢拓展智慧城市業務，有機會擴大在東協市場的版圖，更重要是透過兩者在各自產業上的影響力，以母雞帶小雞的方式帶著更多台灣的解決方案輸出。
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