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身心障礙者日間照顧服務嘉年華　宣導毒品防制

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-03-28 17:43:15

▲「身心障礙者日間照顧服務嘉年華會」活動，並以「毒品防制宣導與自我保護」為活動主軸。（圖／高市府毒防局提供）
▲「身心障礙者日間照顧服務嘉年華會」活動，以「毒品防制宣導與自我保護」為活動主軸。（圖／高市府毒防局提供）
為呼應身心障礙者權益公約（CRPD），讓身心障礙朋友均等、無障礙的獲得資訊，充份融入社會，高雄市政府毒防局與方舟就業服務協會、濟心慈善會共同合作，26日在中央公園辦理「身心障礙者日間照顧服務嘉年華會」活動，並以「毒品防制宣導與自我保護」為活動主軸，現場共有30個日間服務據點的552位身心障礙者參與，透過嘉年華會活動，鼓勵身心障礙者走到戶外接近大自然與人群，同時教其學習拒毒、求助與自我保護。
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此次活動協辦單位有米迦勒社會福利協會、水巷茶弄餐飲事業有限公司、開富食品國際有限公司、濟心慈善會、雙春永安慈善會等慈善團體及企業的支持；另高雄市百慧公益慈善協會、愛心手足慈善會、慈善團體聯合總會、慧圓慈善會、晨曦慈善會、愛之船慈善會、積徳慈善會等慈善團體，攜手促成日間照顧服務大聯誼的活動，讓社會充滿愛與友善向上的力量持續漫延，一起守護弱勢者的無毒健康環境。
▲毒防局局長林瑩蓉表示，為普及全民防毒意識，毒防局提倡「拒毒新運動」。（圖／高市府毒防局提供）
▲毒防局局長林瑩蓉表示，為普及全民防毒意識，毒防局提倡「拒毒新運動」。（圖／高市府毒防局提供）
毒防局局長林瑩蓉表示，為普及全民防毒意識，毒防局提倡「拒毒新運動」，積極整合社區、校園、宗教、多元族群、企業職場、商圈等六大創新網絡，建構防毒行動聯盟，運用多元管道宣導及衛教，普及毒品防制宣導涵蓋面，以達降低初犯人口目標。今年首次與方舟就業協會合作辦理身心障礙者毒品防制活動，將拒毒的理念，調整讓智能障礙朋友能夠理解的程度，透過闖關遊戲教導身心障礙者，在社會參與過程中，拒絕接受來路不明的食品及如何避免受誘惑涉足不正當場所、如何自我保護。
方舟就業服務協會理事長王姿琦表示，在智能障礙者服務歷程中，曾有吸毒過量而死亡的案例，也有吸毒後加重精神與情緒問題者，目前新興毒品包裝多變，仿食品化，而智能障礙者本身的身心狀況，對於環境誘惑及危機敏感度較為不足，更易掉入毒品陷阱，因此，希望藉由此活動持續建構身心障礙朋友可以融合參與的友善環境，協助身心障礙朋友學習拒絕毒品、遠離不正當場所，並且能夠找到求助管道。
▲日間照顧服務大聯誼的活動，讓社會充滿愛與友善向上的力量持續漫延。（圖／高市府毒防局提供）
▲日間照顧服務大聯誼的活動，讓社會充滿愛與友善向上的力量持續漫延。（圖／高市府毒防局提供）
濟心慈善會理事長江森輝則表示，周邊親戚有人吸毒而死亡，他深刻體會毒品之危害並積極推動反毒，曾獲高雄地方檢察署頒發「震毒之獅」匾額，這次更邀請了15位親友一起來參加這次為身心障礙者辦理的毒品防制宣導活動。
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