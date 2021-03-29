橋頭科學園區開發案 區段徵收公聽會圓滿完成
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-03-29 20:03:13
高雄市政府於110年3月27、28日分別於高雄糖廠百世新天地，及燕巢國中體育館舉辦4場區段徵收公聽會，高雄新市鎮第二期發展區，正式邁入實質開發階段。本次公聽會參加的民眾約計510人，出席踴躍，顯見高雄市民對於本案的重視及期盼，並對於參與橋頭科學園區設置的國家重要政策表示支持與力挺。
高市府表示，高雄新市鎮第二期發展區區段徵收計畫，也就是俗稱的橋頭科學園區，總面積約352.10公頃，其中規劃約186.16公頃產業專用區，39.79公頃住宅區與商業區，以及126.15公頃公園綠地、道路等公共設施用地，以因應中美貿易戰台商回台投資，及科技部推動發展產業之需求，藉此引進半導體、航太、智慧機械、創新科技、智慧生醫等五大產業，達到在地就學、在地就業及在地就養之在地生活目的，以均衡都市健全發展。本計畫需用土地人為內政部營建署，委託高雄市政府辦理區段徵收相關行政作業，市府為保障市民的「居住生活權」、「財產權」與「社會權」，與營建署共同研擬安置計畫，針對不同安置對象，提供5大配套內容，包括已建築土地優先選擇安置街廓、營業工廠安置、神明像安置、弱勢家戶救濟、中崎有機農業專用區安置，並向中央爭取從優之救濟方式，以維護市民權益極大化。高市府指出，透過本次公聽會說明區段徵收之公必性及開發目的、各項補償標準、抵價地比例及抵價地申請程序、地價稅及土地增值稅之減免與扣繳、耕地租約之處理、他項權利或其他負擔之處理及安置計畫等事項，而與會市民多數贊成本區開發，對於參與橋頭科學園區設置的國家重要政策表示支持與力挺；會中民眾踴躍發言，主要關心的是地價、相關安置、後續土地分配問題以及最小開發規模與使用強度等議題，至其餘與會市民詢問自身相關權益問題，市府於會場設置諮詢專區，由專人一對一詳細說明以解決民眾疑慮。本次區段徵收公聽會後，將接續辦理區段徵收計畫書報送內政部核定，預計10月底辦理區段徵收計畫公告，111年7月辦理區段徵收抵價地分配作業，期與在地居民共享科學園區開發後之整體利益。