買馬鈴薯隔天就發芽！達人「放1物」神解 婆媽一看驚呆
編輯中心/綜合報導
2021-03-30 10:57:15
常常我們去超市或者菜市場購買蔬果時，總會買個一週的份量，抓準每樣食材的保存期限，就不用舟車勞頓每天奔走市場，不過，近日就有網友分享自己去買了馬鈴薯之後，沒想到才過一天就發芽，讓她超傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「好市多商品經驗老實說」貼文指出「昨天才買的馬鈴薯，今天就發芽了，還可以吃嗎？怎麼收納啊！」只見貼出的照片中，馬鈴薯的表層已經出現小小的幼苗，讓該人妻超疑惑「到底應該怎麼保存馬鈴薯」。貼文一出，網友紛紛回應「這個先不要吃了，會中毒喔」、「發芽馬鈴薯整顆都無法食用，有毒，買回來可以先除去芽眼再保存」、「我之前真的給發芽地方挖掉煮來吃，還真的中毒了，頭昏眼花狂冒汗的，還想吐吐不出來加下瀉，真的不能開玩笑啊」、「我是吃過發芽的馬鈴薯，結果舌頭發麻從此不吃發芽的馬鈴薯」、「發芽馬鈴薯不要開玩笑，不要亂吃」。另外，也有不少婆媽分享保存秘訣「下次馬鈴薯買回來，用報紙包起來或蓋起來，總之不要照到光，可以存放很久喔！賣菜老闆娘教我的」、「放一顆蘋果跟馬鈴薯在一起，可以延遲發芽喔」、「買馬鈴薯回來和蘋果放一起可延長發芽時間」、「放蘋果真的有效，會產生乙烯氣體，可延緩馬鈴薯成熟。」、「賣菜老闆娘叫我放蘋果，一試還真的有用，長知識了」。（編輯：張嘉哲）