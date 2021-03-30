美駐帛琉大使倪約翰首發言　讚台美帛「真朋友、真進展」

倪約翰此次來台是美國邦交國大使罕見公開訪問，今天更首度發表談話，他提到，美台關係是「真朋友、真進展」，也適用於美國、台灣和帛琉之間的合作。

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▲▲外交部長吳釗燮演請帛琉總統午宴前的簡短談話，原訂只有吳、倪約翰與酈英傑三人致詞，三人講完話後，惠恕仁伉儷也突然在媒體採訪區域，五人留下難得合影。（圖，記者陳明安攝，2021.3.30）

酈英傑

，惠恕仁總統和倪約翰大使一同來訪，在實質和象徵層面上都意義重大，顯示美國、台灣和帛琉的夥伴關係不論在面對疫情或是因應更廣泛的挑戰上，都密切合作並從中受惠。