美駐帛琉大使倪約翰首發言 讚台美帛「真朋友、真進展」
記者胡宥心／台北報導
2021-03-30 12:55:29｜2021-03-30 12:59:56
台灣與帛琉將展開旅遊泡泡，帛琉總統惠恕仁來台推廣觀光，今（30）日外交部長吳釗燮在台北美福飯店宴請惠恕仁伉儷及陪同來台的美國駐帛琉大使倪約翰、美國在台協會（AIT）處長酈英傑。倪約翰此次來台是美國邦交國大使罕見公開訪問，今天更首度發表談話，他提到，美台關係是「真朋友、真進展」，也適用於美國、台灣和帛琉之間的合作。
吳釗燮首先致詞表示，疫情期間還有友邦元首到台灣訪問令人振奮，且這是帛琉總統1月21日就任後第一次到其他國家訪問。台帛旅遊泡泡成行，美國貢獻非常多，今年一月開始，美國提供疫苗給帛琉，讓帛琉人民有信心展開旅遊計畫，除了醫療物資跟疫苗，台灣也提供帛琉很多防疫物資，這就是三方合作。吳釗燮說，台美、台帛關係密切，從倪約翰大使來台可以看到未來三方關係只會越來越好。 倪約翰表示，這是全球新冠疫情爆發後，印太地區首次啟動雙向旅遊泡泡，因為台灣和帛琉在公共衛生領域表現亮眼，讓兩地人民免於受疫情衝擊，可說是全球典範，更要高度讚賞台灣、帛琉兩地的醫護人員的努力。倪約翰說，身為美國駐帛琉大使，他們工作重點就是為帛琉和太平洋地區的夥伴、朋友互相合作，保障人民安全，歷經12個月辛苦對抗疫情後，能為人民帶來希望，沒什麼比這個更重要了。倪約翰表示，他也期待帛琉、台灣、美國之間能繼續就其他合作機會討論，他知道台美關係常被形容成「真朋友、真進展」，這個詞彙也適用於台灣美國和帛琉間的合作。酈英傑致詞表示，惠恕仁總統和倪約翰大使一同來訪，在實質和象徵層面上都意義重大，顯示美國、台灣和帛琉的夥伴關係不論在面對疫情或是因應更廣泛的挑戰上，都密切合作並從中受惠。酈英傑說，美國非常驕傲，今年年初提供帛琉關鍵的疫苗；台灣也在去年捐贈防護裝備，都讓帛琉防疫發揮關鍵作用，也代表著台美夥伴關係代表著有需要的時刻彼此都會伸出援手，共同因應威脅，像是氣候變遷、海洋垃圾上的合作。他也期待這次在惠恕仁、倪約翰訪台期間，能一起討論上述議題或其他領域的合作。這場午宴前的簡短談話，原訂只有吳釗燮、倪約翰與酈英傑三人致詞，後來三人講完話後，惠恕仁伉儷也突然在媒體採訪區域，五人留下難得合影。