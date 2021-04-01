Hyundai皮卡Santa Cruz即將於4/15亮相
Carture 車勢文化
2021-04-01 11:55:20
Hyundai於2015年時發表Santa Cruz Pickup概念車，如今Santa Cruz量產車終於要在4/15亮相，Santa Cruz訴求不同於一般Pickup，而是以Tucson底盤進行開發，因此也可看見Santa Cruz有著與Tucson相同的前衛造型。
雖然目前休旅車在市場為主流與獲利車型，但在美國Pickup其實也相當受歡迎，因此早在2015年時Hyundai就於車展發表Santa Cruz Pickup概念車，如今Hyundai將於4/15發表Santa Cruz量產版，預計2022年於美國上市。
不同於一般Pickup，Santa Cruz是以Tucson底盤架構進行開發，因此從釋出的圖片可以看見Santa Cruz有著與Tucson相似的前衛車頭造型，而車身線條與車尾也都有圓潤且流線的設計，甚至於乘坐方面也能提供舒適感受。至於內裝與動力目前原廠並未提供任何資料，不過相信應該會有接近Tucson的設計，而動力因應Pickup需求應會配置柴油引擎，至於是否會有由電系統就不得而知了。