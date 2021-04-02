越籍生來台學飛圓夢！駐台大使赴安捷訓練中心關心

臺灣航訓事業新氣象，來臺從事飛行訓練的越南民眾日益增加，駐臺北越南經濟文化辦事處代表阮英勇31日造訪安捷飛航訓練中心，關心越南學員在臺從事飛行訓練的生活與學習近況，同時深入瞭解飛航訓練事業在臺灣的發展情形。
為了替在臺訓練的學員們加油打氣，阮英勇特地為3名越南籍學員別上飛行肩章，象徵學員們正式升格成為飛行員，勉勵學員能夠更上層樓。越南學員也展示自己在臺勤奮學習的成果，親自帶領阮英勇代表操作模擬機，親身感受學員日常的訓練生活。
越學員：台灣尤其重視提供航空公司導向的訓練
首位成功來臺從事飛行訓練的越籍學員阮黎皇（Nguyen Le Hoang），在美國完成第一階段的自用駕駛執照（PPL）後，決定轉赴臺灣，從事商用駕駛員執照（CPL）訓練。阮黎皇表示：「這裡最吸引我的地方，就是不論學習環境或工作團隊的教學方式，都展現出專業的氛圍，讓我印象最為深刻。」
歷經臺、美兩地訓練，阮黎皇表示，臺灣的訓練環境，對於立志成為專業民航機師的學員來說特別重要，訓練內容更偏重於強化學員熟悉航空產業的實際運作，而且能有效提升學員的專業表現水準。
在臺灣從事訓練，讓阮黎皇更有信心回國考上越南的航空公司，「安捷專注提供航空公司導向的飛行訓練，雖然訓練大綱要求嚴格，但對於像我這樣未來想要考進航空公司的學員來說，可以提供我更充足的準備。」
除了訓練，現代化的交通、寧靜的海岸、溫暖的人情味、美味的食物，也讓阮黎皇對臺灣充滿好感。更重要的是，在臺灣絲毫沒有在異鄉的感覺，阮黎皇認為，台灣與越南的文化十分相近，在台灣生活沒有隔閡的感覺，而且到處都有越南人，很容易吃到家鄉美食，「在台灣，就跟在家鄉一樣。」阮黎皇很享受在臺灣的訓練生活，加上比鄰越南，兩地往返非常便利，比起先前在美國學飛的生活開銷，負擔更是減輕了不少。
疫情攪局 今年漸入佳境
越南民航局108年派員赴臺考察，認證安捷作為該國的海外飛行訓練機構（ATO）以來，越南民眾在安捷考取臺灣民航局核發的飛行執照，歸國即可順利銜接就業市場。去年（109）年初，由於新冠肺炎疫情爆發，世界各地民眾對於跨境學飛的態度轉趨謹慎保守，歷經將近一年時間，直到疫情獲得穩定控制、疫苗接連問世，才又逐漸恢復國際間的往來。
因此從去年底開始，安捷正式開始招收越南學員，目前已有3名學員在臺展開訓練，另1名學員甫飛抵臺灣，待完成居家隔離即可投入訓練，預估第2季開始加快成長步調，今年可望招收20至30名越籍學員。
強化交流 共創雙贏
安捷響應新南向政策，積極展現臺灣在人才培育方面的軟實力。安捷飛航訓練中心董事長高健祐表示，新冠肺炎疫情期間，多國飽受疫情衝擊，健康安全亮起紅燈，邊境管制更趨嚴格，反觀臺灣與越南雙雙防疫有成，若能在此時間點，強化交流力道，一方面增進臺灣航訓事業的國際能見度，另一方面也能提供渴望學飛的越南民眾一個安心又專業的訓練環境，共創雙贏之餘，也可為後疫情時代開啟新的契機。
儘管疫情攪亂全球航空業界發展步調，但就全球市場前景而言，東南亞地區仍是目前航空產業成長步調最快速的區塊之一。高健祐表示，臺灣在飛航人才培育方面，應該要善用優勢，扮演更積極的角色，努力拓展與東南亞國家之間的緊密互動交流，為更多鄰近國家培育產業界所亟需的高端專業人才。