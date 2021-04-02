越籍生來台學飛圓夢！駐台大使赴安捷訓練中心關心

臺灣航訓事業新氣象，來臺從事飛行訓練的越南民眾日益增加，駐臺北越南經濟文化辦事處代表阮英勇31日造訪安捷飛航訓練中心，關心越南學員在臺從事飛行訓練的生活與學習近況，同時深入瞭解飛航訓練事業在臺灣的發展情形。





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為了替在臺訓練的學員們加油打氣，阮英勇特地為3名越南籍學員別上飛行肩章，象徵學員們正式升格成為飛行員，勉勵學員能夠更上層樓。越南學員也展示自己在臺勤奮學習的成果，親自帶領阮英勇代表操作模擬機，親身感受學員日常的訓練生活。





▲ 學飛有成的越南學員阮黎皇親自帶領阮英勇大使操作模擬機，體驗訓練日常。（圖／安捷飛航訓練中心提供）

越學員：台灣尤其重視提供航空公司導向的訓練





首位成功來臺從事飛行訓練的越籍學員阮黎皇（Nguyen Le Hoang），在美國完成第一階段的自用駕駛執照（PPL）後，決定轉赴臺灣，從事商用駕駛員執照（CPL）訓練。阮黎皇表示：「這裡最吸引我的地方，就是不論學習環境或工作團隊的教學方式，都展現出專業的氛圍，讓我印象最為深刻。」





歷經臺、美兩地訓練，阮黎皇表示，臺灣的訓練環境，對於立志成為專業民航機師的學員來說特別重要，訓練內容更偏重於強化學員熟悉航空產業的實際運作，而且能有效提升學員的專業表現水準。





在臺灣從事訓練，讓阮黎皇更有信心回國考上越南的航空公司，「安捷專注提供航空公司導向的飛行訓練，雖然訓練大綱要求嚴格，但對於像我這樣未來想要考進航空公司的學員來說，可以提供我更充足的準備。」





除了訓練，現代化的交通、寧靜的海岸、溫暖的人情味、美味的食物，也讓阮黎皇對臺灣充滿好感。更重要的是，在臺灣絲毫沒有在異鄉的感覺，阮黎皇認為，台灣與越南的文化十分相近，在台灣生活沒有隔閡的感覺，而且到處都有越南人，很容易吃到家鄉美食，「在台灣，就跟在家鄉一樣。」阮黎皇很享受在臺灣的訓練生活，加上比鄰越南，兩地往返非常便利，比起先前在美國學飛的生活開銷，負擔更是減輕了不少。





▲ 越南大使阮英勇（後排左四）3月31日率辦事處人員造訪安捷飛航訓練中心，關心在臺從事飛行訓練的越南學員以及了解航訓事業在臺灣的發展狀況。（圖／安捷飛航訓練中心提供）

疫情攪局 今年漸入佳境





越南民航局108年派員赴臺考察，認證安捷作為該國的海外飛行訓練機構（ATO）以來，越南民眾在安捷考取臺灣民航局核發的飛行執照，歸國即可順利銜接就業市場。去年（109）年初，由於新冠肺炎疫情爆發，世界各地民眾對於跨境學飛的態度轉趨謹慎保守，歷經將近一年時間，直到疫情獲得穩定控制、疫苗接連問世，才又逐漸恢復國際間的往來。





因此從去年底開始，安捷正式開始招收越南學員，目前已有3名學員在臺展開訓練，另1名學員甫飛抵臺灣，待完成居家隔離即可投入訓練，預估第2季開始加快成長步調，今年可望招收20至30名越籍學員。





▲ 阮英勇大使為越南學員別上肩章，象徵學員正式升格成為飛行員。（圖／安捷飛航提供）

強化交流 共創雙贏





安捷響應新南向政策，積極展現臺灣在人才培育方面的軟實力。安捷飛航訓練中心董事長高健祐表示，新冠肺炎疫情期間，多國飽受疫情衝擊，健康安全亮起紅燈，邊境管制更趨嚴格，反觀臺灣與越南雙雙防疫有成，若能在此時間點，強化交流力道，一方面增進臺灣航訓事業的國際能見度，另一方面也能提供渴望學飛的越南民眾一個安心又專業的訓練環境，共創雙贏之餘，也可為後疫情時代開啟新的契機。





儘管疫情攪亂全球航空業界發展步調，但就全球市場前景而言，東南亞地區仍是目前航空產業成長步調最快速的區塊之一。高健祐表示，臺灣在飛航人才培育方面，應該要善用優勢，扮演更積極的角色，努力拓展與東南亞國家之間的緊密互動交流，為更多鄰近國家培育產業界所亟需的高端專業人才。



