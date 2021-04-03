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差勁抗疫釀亞馬遜部落滅族　紐時：巴西總統摧毀下一代

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-04-03 07:40:59

▲巴西總統波索納洛的防疫表現及態度飽受批評。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西總統波索納洛的防疫表現及態度飽受批評。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎大流行造成全球數以百萬計的生命逝去，不只考驗各國防疫應變能力，也考驗領袖的政治智慧，其中當然不乏被人詬病的國家元首。巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)自疫情爆發以來，因防疫態度輕忽，多次引起人民和政敵不滿，眼看疫情還在持續惡化，連知名外媒也撰文怒批，波索納洛是在摧毀下一代的未來。

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根據美國約翰霍普金斯大學數據統計，目前巴西的新冠染疫(約1291萬例)和死亡人數(約32萬8千例)都僅次於美國，高居全球第2大疫區，單日新增確診或病逝人數3月開始也數度超越美國。不少亞馬遜雨林中的原住民部落，也在這波疫情中面臨危機，3月時甚至傳出有個亞馬遜部落，因最後一位男性族人阿魯卡(Aruká Juma)染疫死去，成為世界首個慘遭疫情「滅族」的部落，引發熱議。

▲阿魯卡之死象徵著一個亞馬遜原住民部落的消失。（圖／翻攝自紐約時報）
▲阿魯卡之死象徵著一個亞馬遜原住民部落的消失。（圖／翻攝自紐約時報）
《紐約時報》2日刊載專文報導(The Death of the Last Juma Elder in the Amazon)，以阿魯卡之死、波索納洛差勁的政策及防疫表現為題。內容指出，阿魯卡來自亞馬遜雨林一個名為「朱馬」的部落，以部落名稱為姓，朱馬部落在18世紀全盛時期，人口曾高達1萬5000人，不過後因疾病入侵、與外族衝突等因素，到1943年時，部落已只剩百人，直到1964年的一場大屠殺後，部落更是只剩6人，其中就包括阿魯卡。

1999年阿魯卡的姊夫去世後，阿魯卡成為全族唯一的男性，然而，今年2月17日阿魯卡因新冠肺炎病逝後，族中再無直系男子存活，朱馬部落已然「滅族」。

文章作者批評波索納洛，允許新冠病毒在原住民部落傳播，還因錯誤的政策損害了亞馬遜雨林生態，原住民保護組織控訴他利用大流行將部落推向滅絕，在疫情初期未能及時採取措施保護原住民，也沒有積極杜絕大量非法礦工進入亞馬遜傳播病毒。

作者也呼籲，除非國際社會迅速採取行動，否則類似阿魯卡的狀況會一再發生，可能預示著亞馬遜雨林的消亡，不只因為亞馬遜雨林對全球生態保護非常重要，也要阻止波索納洛政府錯誤的政策，去危及原住民甚至下一代人類的未來。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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