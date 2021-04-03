差勁抗疫釀亞馬遜部落滅族　紐時：巴西總統摧毀下一代

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《紐約時報》2日刊載專文報導(The Death of the Last Juma Elder in the Amazon)，以阿魯卡之死、波索納洛差勁的政策及防疫表現為題。內容指出，阿魯卡來自亞馬遜雨林一個名為「朱馬」的部落，以部落名稱為姓，朱馬部落在18世紀全盛時期，人口曾高達1萬5000人，不過後因疾病入侵、與外族衝突等因素，到1943年時，部落已只剩百人，直到1964年的一場大屠殺後，部落更是只剩6人，其中就包括阿魯卡。
1999年阿魯卡的姊夫去世後，阿魯卡成為全族唯一的男性，然而，今年2月17日阿魯卡因新冠肺炎病逝後，族中再無直系男子存活，朱馬部落已然「滅族」。
文章作者批評波索納洛，允許新冠病毒在原住民部落傳播，還因錯誤的政策損害了亞馬遜雨林生態，原住民保護組織控訴他利用大流行將部落推向滅絕，在疫情初期未能及時採取措施保護原住民，也沒有積極杜絕大量非法礦工進入亞馬遜傳播病毒。
作者也呼籲，除非國際社會迅速採取行動，否則類似阿魯卡的狀況會一再發生，可能預示著亞馬遜雨林的消亡，不只因為亞馬遜雨林對全球生態保護非常重要，也要阻止波索納洛政府錯誤的政策，去危及原住民甚至下一代人類的未來。
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