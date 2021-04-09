他吃高雄夜市牛排喊「通關密語」！一端上桌全看傻：太佛
編輯中心/綜合報導
2021-04-09 07:20:00｜2021-04-09 07:23:09
牛排有許多種料理方式，其特有的香氣迷人，還能依照客製化做出不同熟度口感，總是令饕客齒頰留香，還有「台式牛排」CP值極高，更深受許多民眾喜愛。近日，一名網友在臉書分享，到高雄某夜市牛排用餐，喊出神祕「通關密語」，竟可以將鐵板麵換成5顆蛋，意外解鎖都市傳說，畫面曝光掀起熱議。
原PO在臉書社團《爆廢1公社》提到，耳聞高雄某間牛排攤，若不要鐵板麵的話，可以要求老闆換成換5顆荷包蛋。他好奇到該牛排店點了一份雞排，向老闆要求「鐵板麵換蛋」，上桌後不禁驚呼「一直以為是都市傳說，原來是真的！」
照片中可見，原PO的鐵盤上直接被5顆荷包蛋塞滿，已經沒有任何多餘的空間，主餐雞排還得另外用其他碗裝，畫面相當澎湃。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛暴動回應「台南也有，不過沒這麼誇張，不要麵不要麵包，這樣有3顆蛋」、「蛋比麵還貴吧，老闆佛心」、「無聊！地址給我，我要去用新台幣給他上一課」、「台北不要麵只有一顆」、「太佛了吧」、「吃那麼久了，我還真不知道」、「牛排只是副業，正業是養雞場？」「其實是4顆，有1顆是原本就有的XD」。（編輯：賴詠璿）