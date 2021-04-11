影／貓咪冷知識！味覺中少了一味：餵再多都像沒餵過！

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喵咪們可以感受辛味、鹹味，對苦味尤其敏感、討厭，但甜味是完全感受不到的喔！所以以後去動物醫院時可以觀察一下，通常都只會給藥丸而不給糖漿。
冷知識二：貓咪天生遠視！
只要東西距離25公分以內，貓眼是無法聚焦的，所以若玩具擺太近，貓咪會看不清楚，所以會很難理解你在幹嘛喔！
冷知識三：貓咪不喜歡吃飯配水！
貓咪雷點很多，其中有一點就是他們不喜歡食物和水源放得太靠近，推測原因為：
1.食物會汙染水源
2.自然界中，吃與喝分開來進行會比較安全
3.雙碗式的飯盆通常較深，觸鬚會碰到碗緣
因此如果家裡空間允許，建議要將兩個碗分開放，也許牠們就會吃的更多！
冷知識四：貓咪前腳有觸鬚！
一般人都知道貓的觸鬚生長在口鼻、下巴和眼睛上方，但其實連前腳後方都有，作用是幫助貓咪探查地形及探查獵物的要害。
冷知識五：貓咪其實會模仿動作！
近期有個研究是要求貪吃的貓咪模仿出沒有被訓練過的動作，若成功可得食物，而結果發現貓咪模仿成功率高達八成！所以你家貓咪究竟是聽不懂，還是單純不想理你，貓奴們心裡應該有底了吧！
瞭解這五個貓咪冷知識後，再套用進日常生活中，是不是有一些疑惑被解開了呢？趕緊變更一下日常習慣，讓貓咪與你的心更貼近吧！（編輯：李惠婷）
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