NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

影／貓咪冷知識！味覺中少了一味：餵再多都像沒餵過！

文/寵毛網

2021-04-11 22:00:00

有個味覺貓咪感受不到！餵再多牠們都不覺得好吃喔！（圖／shutterstock）
▲有個味覺貓咪感受不到！餵再多牠們都不覺得好吃喔！（圖／shutterstock）
有沒有遇過一個情形，你覺得很美味的食物呈到貓咪面前，牠卻噴一口氣、非常不屑地把頭轉開；或拿牠平常很感興趣的玩具在眼前近距離甩動，貓貓卻動都不動、理都不理呢？這是因為你不知道以下這幾個貓奴必知的冷知識，一起看瞭解一下為什麼吧！ 

我是廣告 請繼續往下閱讀
冷知識一：貓咪味覺中沒有甜味！ 

喵咪們可以感受辛味、鹹味，對苦味尤其敏感、討厭，但甜味是完全感受不到的喔！所以以後去動物醫院時可以觀察一下，通常都只會給藥丸而不給糖漿。 

冷知識二：貓咪天生遠視！ 

只要東西距離25公分以內，貓眼是無法聚焦的，所以若玩具擺太近，貓咪會看不清楚，所以會很難理解你在幹嘛喔！ 

冷知識三：貓咪不喜歡吃飯配水！ 

貓咪雷點很多，其中有一點就是他們不喜歡食物和水源放得太靠近，推測原因為： 

1.食物會汙染水源 

2.自然界中，吃與喝分開來進行會比較安全 

3.雙碗式的飯盆通常較深，觸鬚會碰到碗緣 

因此如果家裡空間允許，建議要將兩個碗分開放，也許牠們就會吃的更多！ 

冷知識四：貓咪前腳有觸鬚！ 

一般人都知道貓的觸鬚生長在口鼻、下巴和眼睛上方，但其實連前腳後方都有，作用是幫助貓咪探查地形及探查獵物的要害。 

冷知識五：貓咪其實會模仿動作！ 

近期有個研究是要求貪吃的貓咪模仿出沒有被訓練過的動作，若成功可得食物，而結果發現貓咪模仿成功率高達八成！所以你家貓咪究竟是聽不懂，還是單純不想理你，貓奴們心裡應該有底了吧！ 

瞭解這五個貓咪冷知識後，再套用進日常生活中，是不是有一些疑惑被解開了呢？趕緊變更一下日常習慣，讓貓咪與你的心更貼近吧！（編輯：李惠婷） 

▶更多貓咪知識請鎖定Youtube：「我不醫人Dr. Lan」！

https://www.youtube.com/channel/UCQL7zVOv2Z1CZvQ0JZUnNpg

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答
你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答

PK擂台

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
92.54%7.46%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
28.7%71.3%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀