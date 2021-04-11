女買便當喊「不要飯」他驚呆！真實理由眾秒懂：根本天使
編輯中心/綜合報導
2021-04-11 10:46:37
便當因為非常方便，成為不少人每週必定會吃到的食物之一，而有店家配好菜的便當，也有可以自己夾菜色的自助餐，再至櫃檯給店員添飯的都有。近日，就有網友分享自己去買便當時，聽到前面的女客人說「不要飯」，讓他非常困惑，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「剛剛去買便當的時候，排在前面的女生說他不要白飯，只要菜，請問這種是怎樣？最後店員真的包給他三樣菜跟一個主菜！女生都流行這樣吃嗎？還是只有北部是這樣啊，這樣吃的飽？」
貼文一出，網友紛紛回應「有人規定每餐一定都要白飯嗎？你自己的框架別人不一定要遵循」、「低醣飲食了解一下」、「單純因為我討厭吃飯」、「我也都這樣買啊，女生很多都不喜歡吃白飯吧」、「很多女生不愛白飯...我媽都吃超少」、「你可能沒交過女朋友吧？女生很多不喜歡吃白飯也不知？」
另外，也有不少網友表示「因為根本吃不完到最後都丟掉，這樣做根本是天使的行為」、「有的都說飯要一點點而已，因為根本吃不完」、「吃不完啊，倒掉多浪費」、「正常吧，我便當的飯沒一次可以吃得完的」、「吃不完不想浪費啊」、「就是因為吃不完！我就是這樣，不想浪費」。（編輯：張嘉哲）