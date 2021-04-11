入職台積電「4個月後秒離職」！男抖6殘酷點：排擠是真的

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本報先前曾報導《搶著進台積電！他入職3月曝「真實感受」 過來人全認同》，一名清大生入職台積電3個月選擇離職，原因在於工作量大，前輩不願教導等問題。對此，原PO也認同直喊「我想跟大家分享他說的都是真的！！！因為很多部門都遇到新人被排擠的狀況，雖然很多人都說台積文化就是這樣，但既然公司文化就是不好好教新人、有耐心、有多餘時間教學，那何必徵才又都找無經驗的新人呢？」
最後，原PO亦根據自身經驗，給出有意願到台積電工作的人「6大建議」：
第一、要有很強大的心理素質
他指出，畢竟你三個月後沒學好會被用另一個眼光看待，至於三個月能否完全學會，都得看個人造化。
第二、先跟有進來工作的朋友聊聊工作內容與工時是否能接受
原PO透露平日工時約12小時（交接完），假日就看有沒有尚未做完的部分，以及夜班是否會接手，基本上也是12小時，而值班人員通常會誤餐1-2小時。
第三、不要有什麼團隊合作的想法存在
每個人派工通常都做不完，幾乎沒有時間，也沒有理由要幫你，學長甚至直白且現實地說「幫你又不會多分我」。
第四、除了平日工時長以外，假日可能有兩週要值班一天，其餘兩週可能是換班（小夜+大夜）
這樣的上班模式，可能會導致你無法和朋友、家人共渡假日時光，且假日有可能也是用來彌補平日的休息，沒有生活品質可言，女朋友也要能接受。
第五、工作內容其實沒有什麼了不起
他解釋工作也就是鎖螺絲換parts。值班人員當FDC守護者，撈chart分析問題貼交接，「三不五時會一直聽到phone call，要同時應對多種狀況。這些事情其實熟練就會了，但你必須要有時間練習」，但偏偏學長或老闆都不願意給你太多時間學習，就算你回家也練習不了。
第六、先給自己想清楚理由為什麼想進來
原PO建議當遇到困難時，必須提醒自己想進來的理由，才能繼續撐下去。至於薪資的部分，其實以新人價換算你的工時，時薪可能在200左右。此外還得承受無塵衣的環境和輪班的壓力，下班用餐可能選擇也不多，「自己想想是否值得。不是每個人都能夠接受的。」
勸世文一曝光，也引來許多網友熱烈討論「最近登出文好像很多，但不意外，歡迎回到正常人的生活」、「恭喜下神山」、「前輩根本沒多餘時間和心情教人，會說忙完有空再跟你說，結果一路忙到交接完，時間也不早了」；但也有人抱持不同看法「不同部門不同課，風氣本來就都不一樣，在我看來你只不過是遇到風氣差的部門罷了」、「我也是設備，剛進公司時，學長都很有耐心教我，完全不會擺架子」。（編輯：陳雅雲）