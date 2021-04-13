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女買整袋干貝「一顆特別黃」！老饕眼睛全亮：看到要先搶

編輯中心/綜合報導

2021-04-13 20:44:13

干貝
▲一名女網友買了整袋干貝，沒想到卻驚見一顆顏色特別金黃。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
台灣四面環海，海鮮種類相當豐富，其中干貝口感獨特且有濃厚的鮮味，料理方式也十分多元，成為不少老饕喜愛的美食之一。不過，就有一名女網友指出，自己買了一整袋干貝，沒想到卻驚見一顆顏色呈現金黃色，因而讓她不解發文請教。對此，就有許多內行人一看驚嘆直呼「這是極品！」

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，其在內文中貼出一張照片，只見畫面中有一整袋呈現白色的干貝，但其中卻有一顆色澤特別不同，其顏色上呈現金黃色，這就讓原PO好奇發問「請問這個特別顏色是？」

▲原PO發現整袋干貝裡有一顆呈現金黃色。（圖／翻攝Costco好市多
▲原PO發現整袋干貝裡有一顆呈現金黃色。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
問題一曝光，就引來許多網友討論，「恭喜你，是黃金干貝耶！」、「你賺到了，乾貨」、「色違啊～」、「受到驚嚇變色」、「曬黑了」、「黃金貝柱，萬中選一」、「干貝表示：就....曬傷了啊....」、「以為是小餐包混進來」。

其中就有老饕解釋不用太擔心，直言「頂級干貝，看到橘色的要先搶來吃」、「吃起來一樣，但一般零售時都會被挑起來，以前打工的餐廳，遇到這種的都是被大廚徵收.....」、「正常，常常吃到」、「摻到比較貴的...」、「極品讚」。

據了解，干貝一般都呈現白色、乳白色，但有時也會看到紅褐色的干貝，原因在於生物基因上的變異，並非是不良品，其品質也不受影響。值得一提的是，因紅褐色看起來十分吉利，在日本會特別挑選出來販售，也因此價格還較一般干貝高。（編輯：陳雅雲）

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