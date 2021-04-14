慢性鼻竇炎影響範圍廣！跟大腦變化有關
鼻竇炎是指鼻竇的發炎反應，可能是受病毒、細菌或黴菌感染，當鼻塞、鼻涕倒流等症狀持三個月以上，就可被歸在慢性鼻竇炎。但研究人員發現，過往鼻竇炎患者決定找醫生，往往不是因為流鼻涕，而是因為鼻竇炎影響日常生活，包括生產力降低、睡不好、注意力降低、頭痛等。\
想要治療慢性鼻竇炎手術還是主要有效的治療方式之一，但手術後還是有復發的可能，科學家為了找尋更好的治療方式，開始從大腦進行研究，分別找了 1206 位 22-35 歲的健康成年人，找出 22 位是患有中度或嚴重鼻竇炎的研究組，以及 22 名無鼻竇炎的對照組。
鼻竇炎症狀愈嚴重 大腦活動差異愈大
結果經過研究發現，患有鼻竇炎的患者額前額葉網路和警覺網路的功能連接性降低。且大腦活動差異與受試者鼻竇炎症的嚴重程度呈現正相關。此項研究結果已發表在國際期刊《JAMA耳鼻咽喉頭頸外科》（JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery）上。
哈佛醫學院耳鼻喉科副教授里斯蒂娜·西蒙延（Kristina Simonyan）博士指出：「鼻竇炎患者的腦部掃描告訴我們，一個人的注意力難以集中、睡眠障礙，可能與控制這些功能的大腦區域相互交流的方式發生細微變化有關。」
專家推測：鼻竇炎也可能影響認知功能
她更近一步推測：「若不治療慢性鼻竇炎，大腦改變可能會引起更具臨床意義的症狀，也有可能會讓認知能力下降。」但目前這群參與者相對年輕，還沒有看到認知功能下降，但也許十年後就會出現，而鼻竇炎就是導致誘發因素之一。
這項研究或許也能解釋為什麼許多慢性鼻竇炎的患者出現許多跟大腦相關的症狀，像是頭痛、失眠、容易疲勞等。研究人員下一步將針讓經過藥物治療、手術治療後，再看看患者大腦的變化，只是當有出現鼻竇炎問題時，千萬不要拖，盡快就診處理才是最重要的。
參考文獻
Chronic sinus inflammation appears to alter brain activity
文、王芊淩／圖、何宜庭
這篇文章 別忽略慢性鼻竇炎的治療！研究：會影響注意力都是大腦活動所致 最早出現於 Heho健康
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